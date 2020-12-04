Убивший риелтора из-за ссоры в чате волгоградец ответит и за угрозы соседям

Арсен Мелконян все же ответит за угрозы соседям. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во время расследования резонансного дела об убийстве в банке из-за ссоры в родительском чате 41-летнего волгоградца Романа Гребенюка следователи дали оценку и прежним угрозам Арсена Мелконяна. Нанесший смертельные удары уголовник много лет держал в страхе всю округу и до этого не раз грозил расправой своим соседям, причем в присутствии полицейских. Так что в уголовном деле появился еще один эпизод. Мелконяну вменили статью «угроза убийством».

В отцовском гараже на улице Щаденко Арсен Мелконян занимался «темными» делами. Открыл там автомастерскую, куда одну за одной пригоняли машины, участвовавшие в нелегальных схемах с автоподставами. Работа кипела и днем, и ночью. Из-за этого проживший 17 лет бок о бок с Мелконянами волгоградец Олег Сойнов последние пять лет жил как в аду. Незадолго до жестокой расправы в банке Арсен в присутствии полицейских угрожал убить соседа и его жену. Тот записал все это на диктофон.

Олег Сойнов у гаража Мелконяна. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Появившейся в интернете аудиозаписи с угрозами следователи тоже дали процессуальную оценку. По этому эпизоду на Мелконяна возбудили дело по части 1 статьи 119 УК РФ «угроза убийством». В следственном управлении СКР по региону этот факт корреспонденту «КП-Волгоград» подтвердили. Пусть статья и небольшой тяжести, все же по ней Арсену плюсом грозит до двух лет тюрьмы или штраф.

Напомним, ссора между родителями 12-летних девочек Анной Мелконян и риелтором Романом Гребенюком завязалась в родительском чате шестого класса из-за задания по русскому языку. Женщина почувствовала себя оскорбленной «словно по мне трамвай проехал» после слов мужчины «хватит сопли жевать» и призыва перейти к действию. Анна (она же Ануш) сначала сама пригрозила Роману, после пожаловалась мужу – Араману Смбатяну и подбила его пойти на разборки. Затем подговорила расправиться с обидчиком ранее судимого и имевшего взрывной характер брата – Арсена Мелконяна. Мужчины весь день угрожали Роману Гребенюку, а вечером пришли в центральный банк Волгограда, где у риелтора была сделка. Пока Арсен наносил смертельные удары «обидчику» своей сестры, Арман стоял рядом, наблюдая. По мнению следствия, он готов был в любой момент прийти на помощь родственнику. Спустя неделю Роман Гребенюк умер в больнице. Не приходя в сознание.

В канун 40 дней со дня смерти Романа Гребенюка его коллеги риелторы снова собираются устроить автопробег и почтить его память. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Анну будут судить за подстрекательство и и пособничество, ее мужа - как соучастника. Сейчас стороны знакомятся с материалами по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате. Как только этот этап будет завершен, дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело направят в суд. Оценку действиям Арсена Мелконяна по всем эпизодам, а также роль в смертельной драме зачинщицы конфликта в чате Анны Мелконян и ее мужа Армана Смбатяна судья даст в рамках одного дела.

Анне Мелконян запретили пользоваться интернетом и выходить из дома по ночам – у зачинщицы ссоры в чате двое детей, младшему всего годик. Ее муж пробудет в СИЗО до 24 января, а ее брат Арсен Мелконян под арестом пока до 24 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницы

Перепалка началась 23 октября в родительском чате. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Это оказалось удобно не всем. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).

Звонили шесть часов без перерыва и угрожали: коллега рассказала о последних часах жизни убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка

- Он целый день говорил мне: Света, мне угрожают. Снимай, все снимай, - вспоминает Светлана Кондратьева, какой ужас творился в центральном Сбербанке Волгограда (подробности).