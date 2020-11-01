Скончался волгоградец, избитый из-за ссоры в родительском чате

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Скончался Роман Гребенюк, которому проломил голову Арсен Мелканян из-за обиды, возникшей у сестры преступника в ходе общения в родительском чате. Сиротой осталась 12-летняя дочь Романа. Происшествие случилось 23 октября в одном из отделений банка в центре города. Арсен подкараулил Романа и нанес ему несколько ударов по голове. Пострадавший упал на пол без сознания. Посетители банка сразу же бросились оказывать помощь Роману, среди них был врач анестезиолог-реаниматолог Иван Семириков, который оказал первую помощь пострадавшему. С травмой головы под аппаратом искусственной вентиляции легких отец ученицы волгоградской школы пробыл неделю.

Конфликт произошел за несколько дней до избиения в банке. Все началось из-за ссоры в родительском чате школьников. Анна - одна из мам - пожаловалась, что ее оскорбил Роман Гребенюк. Спор возник при выполнении домашнего задания по русскому языку.

На это Анна пожаловалась своему брату Арсену Мелканяну. Мужчина решил разобраться якобы с обидчиком своей сестры. Сначала он писал ему сообщения, а потом решил встретиться и подкараулил в отделении банка. В итоге он нанес при других посетителях банка пострадавшему несколько ударов по голове.

Подозреваемый был задержан полицейскими почти сразу после преступления. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Спасти его врачам не удалось. Как стало известно, мужчина скончался, не приходя в себя. Об этом сообщили знакомые умершего.

- Сегодня утром, не приходя в сознание, скончался наш друг, коллега и просто хороший человек! Мы каждый день надеялись, что сможешь выкарабкаться, но увы, - написала в соцсетях коллега погибшего.

Подозреваемый был задержан почти сразу же после нападения. В отношении него было возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он признал свою вину, но еще до смерти избитого. Теперь статья будет изменена, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Уголовное дело будет передано из регионального Главка МВД в Следственный комитет.

Стоит ли говорить, что семья Романа не услышала ни от знакомых, ни от родственников Мелканяна ни слова сожаления, сочувствия и, конечно, никто перед ними не извинился.