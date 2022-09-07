В Волгограде осужденному за убийство после ссоры в родительском чате Арсену Мелконяну не смягчили наказание

Всем троим дали реальные сроки, но они надеются выйти на свободу. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Волгоградский областной суд 7 сентября 2022 года заслушал последнее слово осужденных за смерть риелтора Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян. Коллегия судей апелляционной инстанции оставила без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания. Приговор вступил в законную силу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Я ни к чему никого не подстрекала, не просила. И за действия своего брата не могу нести ответственность, -заявила в суде признанная виновной в подстрекательстве Анна Мелконян, которая стала зачинщицей конфликта в родительском чате 6-класса, где учились их с Романом Гребенюком дочери.

Матери двоих детей Анне Мелконян за подстрекательство и пособничество дали 5,5 лет колонии общего режима. Ее мужа Армана Смбатяна приговорили к 7 годам.

Осужденным не смягчили приговор. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Ее брат, Арсен Мелконян, который сначала угрожал, а затем нанес смертельный удар отцу девочки, свою вину признал в полном объеме. Но просил переквалифицировать дело и осудить его по более мягкой 109-й статье УК РФ.

- Смерти Роме никто не желал, - заявил в последнем слове Арсен Мелконян. – Это случайность, нелепая случайность.

На этот раз он обошелся без стихов.

- По доводам апелляционного представления прокуратуры ужесточено наказание Арсену Мелконяну. С учетом особо активной роли ему назначено 11 лет колонии строгого режима, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В итоге совокупный срок остался прежним, хотя Мелконяна и освободили от наказания по статье за угрозу убийством и 3 года убрали.

Приговор слушали родные погибшего риелтора. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Напомним, трагедия случилась в октябре 2020-го из-за ссоры в родительском чате между Анной Мелконян и Романом Гребенюком. Оскорбленная женщина рассказала обо всем мужу и ранее судимому брату. Арсен Мелконян и Арман Смбатян стали засыпать риелтора угрозами, а после нашли его в банке. Арсен проломил Роману голову. Через неделю тот скончался в реанимации. Участники ссоры получили 23 года тюрьмы на троих, но надеются выйти на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пойду я лайки собирать»: в Волгограде Арсен Мелконян сказал последнее слово в стихах

Арсен в очередной раз попросил суд изменить ему статью на более мягкую – 109-ю, а также желал судье денег, не раз упоминал бога, прокурора, сыпал угрозами и каялся перед дочерью погибшего Романа Гребенюка (подробности).

«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницы

Все началось утром 23 октября в родительском чате в Viber во время обсуждения задания по русскому языку. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).

Звонили шесть часов без перерыва и угрожали: коллега рассказала о последних часах жизни убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка

- Это был смертельный удар, он упал, полилась кровь из уха, из носа. Горлом сильно захрипел. Все кричали и я сразу начала снимать, потому что он целый день говорил мне: Света, мне угрожают. Снимай, все снимай, - вспоминает Светлана Кондратьева тот ужас, что испытала в центральном Сбербанке Волгограда в момент жестокого избиения Романа Гребенюка (подробности).

«Готовьте гроб!»: после приговора Арсен Мелконян угрожал сестре Гребенюка

Главный фигурант дела о гибели волгоградского риелтора после ссоры в родительском чате сыпал в суде угрозами в адрес родных погибшего (подробнее).