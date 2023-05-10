«Угрожал убить судью, жену и дочь»: в Волгограде на Арсена Мелконяна снова возбудили уголовное дело

Мелконян в суде писал стихи и просил освободить его. Фото пресс-служба судов Волгоградской области.

Волгоградский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего Арсена Мелконяна, которому ранее дали 11 лет колонии строгого режима за убийство риелтора Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. На этот раз Мелконян угрожал убить судью, жену и дочь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, волгоградца задержали.

Напомним, в сентябре 2022 году приговор в отношении Мелконяна и его сообщников вступил в силу. В 2022 году, находясь в изоляторе, осужденный угрожал сотруднику исправительного учреждения и даже совершил нападение. За это в отношении Мелконяна возбудили уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

Дело было резонансное, волгоградец должен был отбывать срок очень долго. Однако появилась информация, что убийца оказался на свободе.

- Фигурант с июля 2022 года по февраль 2023 года, используя мобильный телефон, направлял своей бывшей супруге и несовершеннолетней дочери смс-сообщения с угрозами убийством. Указанные сообщения восприняты потерпевшими реально, - рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Эти действия квалифицировали по статье 119 УК РФ (угроза убийством). В апреле этого года Мелконян начал писать сообщения судье, также с угрозами (296 УК РФ - угроза убийством в отношении судьи).

- Направлял судье федерального суда, смс-сообщения, содержащие угрозы совершения в отношении неё противоправных насильственных действий, - уточнили в СК.

Мелконяна задержали следователи СКР и сотрудник специального назначения Росгвардии. В настоящий момент с его участием проводятся следственные действия. Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в ноябре 2020 года Арсен Мелконян избил до смерти Романа Гребенюка в отделении Сбербанка. До кровавой расправы между погибшим и сестрой убийцы произошла ссора в родительском чате. Брат решил заступиться за родственницу и на глазах у десятков людей нанес риелтору смертельные травмы. Мелконян отрицал свою вину, до последнего искал оправдания и утверждал, что все вышло случайно. Он даже пытался смягчить приговор.

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