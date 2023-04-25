Салюты устроят в разных точках одновременно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2023 года в Волгограде – артиллерийский салют и фейерверк во всех районах города героя. Посмотреть салют можно будет на Мамаевом кургане, на Центральной набережной, а также на главных площадях. Праздничный салют в Волгограде начнется одновременно во всех местах – 9 мая 2023 в 22.00, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Салют и фейерверк в Волгограде 9 мая 2023: когда начнется, где смотреть

Артиллерийский салют и фейерверк в Волгограде 9 мая 2023 начнется в День Победы в 22.00 на нижней террасе Центральной набережной. Посмотреть его можно будет с любой точки вдоль Волги, с другого берега и из ближайших домов. В это же время небо украсит фейерверк на Мамаевом кургане. Палить будут за монументом Родины-матери, так что смотреть салют лучше снизу. Но хорошо видно будет его и из Краснооктябрьского, и из Дзержинского, из Центрального районов.

Праздничный салют и фейерверк в День Победы в районах Волгограда также начнется 9 мая 2023 года в 22.00. В Красноармейском районе посмотреть его можно будет на бульваре Энгельса, в Кировском - в сквере Доблести и Славы, в Советском - в Черкасовском сквере микрорайона Долина, в Дзержинском - в парке Героев-летчиков, в Краснооктябрьском - возле Царицынской оперы, в Тракторозаводском - на площади Дзержинского.

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