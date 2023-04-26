Авиагонки, парад и авиашоу вновь устроят в Волгограде на День Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 мая 2023 года в Волгограде пройдут Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на кубок Великой Победы. В воздухе над Волгой и Центральной набережной города-героя сразятся пилоты проекта «Русские авиационные гонки» из Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей. Если повезет с погодой, то с утра в День Победы летчики устроят авиационный парад - реактивные самолеты пролетят на предельно малых высотах над площадью Павших борцов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона. Публикуем программу мероприятий, расписание и где смотреть авиашоу, авиагонки и авиапарад в Волгограде на День победы 9 мая 2023 года.

Авиашоу, авиагонки и авиационный парад в Волгограде на День Победы 9 мая 2023 года: где и когда смотреть

Авиагонки в классе «Реактивные самолеты» Л-29 пройдут в Волгограде 9 мая 2023 года с 13.00 до 15.00 над акваторией Волги. Посмотреть пролет и оценить виражи высшего пилотажа можно будет с Центральной набережной на всем ее протяжении. В 15.30 в День Победы летчики пилотажных групп «Звезда» и «Реакторы» устроят показательные выступления там же.

Тренировки пилотов самолетов авиагонок и авиашоу на Волгой в Волгограде пройдут 8 мая 2023 года. Посмотреть их также можно на Центральной набережной, начнутся они с 11.00 и продлятся до 18.00. но, опять же, будет играть роль погода.

А на аэродроме в Средней Ахтубе 7 и 8 мая будут соревноваться парашютисты.

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