В этом году привычного формата "Бессмертного полка" не будет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде «Бессмертный полк» 9 мая 2023 года впервые пройдет по Волге. Организаторы в целях безопасности решили отменить очный формат шествия, но оставить миллионы людей без традиционного патриотического мероприятия они не смогли. Сегодня, 3 мая, в Волгограде прошла пресс-конференция, на которой рассказали о новых форматах акции. Одна из них - «Река «Бессмертного полка» - пройдет на воде.

Как и ожидалось, в этом году не обойдется без сюрпризов. Один из таких – «Река «Бессмертного полка». Ровно в 12.00 по Волге пройдут пароходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Увидеть их смогут все желающие, собравшиеся на нижней террасе Центральной набережной. Поддержать речников решили и автомобилисты – они также прикрепят портреты ветеранов и проедут с ними в два направления.

Так, руководитель Волгоградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Лидия Осокина представила от своей организации акцию «Стена памяти». Каждый желающий может разместить фотографию своего родственника-героя на доске почета в образовательных организациях, государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. Портреты останутся на стендах, цифровых табло до конца мая.

- Формат старый и новый одновременно – слегка забытый, но знакомый для старшего поколения и неизвестный для юных патриотов. Мы были приятно удивлены, что многие районы оказались заинтересованы таким форматом, активнее всех проявил себя Камышин, - отметила Лидия Осокина.

Глава регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» Александр Воробьев представил уже привычный вариант патриотического движения «Окна Победы». Подобная акция проходила в период пандемии коронавируса, когда жители городов не могли выходить на улицу и размещали фотографии своих героев, патриотические картинки и георгиевские ленточки прямо на окнах своих домов.

- Мы также агитируем участвовать в различных акциях в соцсетях. Например, акция «Мой герой» подразумевает размещение фотографий своего родственника-героя на профилях в своих социальных сетях, его победоносный путь, биографию, - пояснил Александр Воробьев. - Также у нас продолжает действовать движение «Живая книга памяти»: дети записывают видео с портретами родственников и рассказывают об их боевом пути. В социальных сетях видео будут выкладываться до конца мая.

Остается неизменной акция «Ветеран живет рядом», которая подразумевает «поздравления на дому» оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны.

- Пусть и школьники и общественные организации обращаются в районные отделения ветеранов, мы им обязательно расскажем, по каким адресам проживают малоподвижные ветераны. Прийти к ним в гости, поздравить, поговорить, подарить тюльпаны, Сталинградскую сирень – это то, что им необходимо, - заверил председатель Волгоградской городской организации Волгоградского регионального отделения общественной организации ветеранов Александр Струков.

Но всех секретов организаторы «Бессмертного полка» они не стали раскрывать, хотя подчеркнули, что совсем отказываться от привычного очного формата они не намерены и проведут шествие как только это станет возможным.

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