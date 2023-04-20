Как будут работать Мамаев курган и музей-панорама Сталинградская битва в Волгограде в майские праздники 2023 года

Музеи и Мамаев курган будут принимать туристов без выходных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самые популярные достопримечательности города-героя Волгограда в майские праздники 2023 года будут работать каждый день. График работы и экскурсий 1, 9 мая и в остальные праздничные дни на Мамаев курган, в музей-панораму, музей «Память», где взяли в плен фельдмаршала Паулюса, и в Мемориально-исторический музей сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

График работы музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде в майские праздники с 29 апреля по 9 мая 2023 года

Главный военный музей города-героя Волгограда, экспозиции и панорама которого посвящены Сталинградской битве, расположен на Центральной набережной (улица Чуйкова, 47). Посмотреть и пощупать военную технику возле музея можно бесплатно и круглосуточно. Сам музей-панорама «Сталинградская битва» будет открыт для посетителей по графику:

29 и 30 апреля 2023 – с 9.00 до 20.00

1 мая 2023 – с 9.00 до 18.00

2, 3, 4 и 5 мая 2023 – с 10.00 до 18.00

6, 7 и 8 мая 2023– с 9.00 до 20.00

9 мая 2023 – с 9.00 до 21.00

10 мая 2023 – с 9.00 до 18.00

График экскурсий на Мамаевом кургане в Волгограде в майские праздники с 29 апреля по 9 мая 2023 года

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде в майские праздники 2023 года будет открыт для горожан и туристов круглосуточно. Попасть на экскурсию можно по следующему расписанию:

29 и 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая 2023 - с 9.00 до 18.00

2, 3, 4, 5, 9 и 10 мая 2023 – с 9.00 до 17.00

График работы музея «Память» в Волгограде в майские праздники с 29 апреля по 9 мая 2023 года

Музей «Память» в Волгограде открыли в подвале бывшего Центрального универмага, в том самом месте, где в январе 1943 года пленили штаб 6-й немецкой армии и ее командующего. Основная экспозиция посвящена этому событию. Попасть в музей в майские праздники 2023 можно по графику:

С 29 апреля по 6 мая 2023 – с 10.00 до 18.00

7, 8 и 9 мая 2023 – с 10.00 до 20.00

10 мая 2023 – с 10.00 до 18.00

График работы Мемориально-исторического музея в Волгограде в майские праздники с 29 апреля по 9 мая 2023 года

Мемориально-исторический музей на привокзальной площади Волгограда, экспозиция которого расскажет в основном о гражданской войне, в майские праздники будет работать без выходных по графику:

29 и 30 апреля, с 2 по 7 мая, 10 мая 2023 – с 10.00 до 18.00

1, 8 и 9 мая – с 10.00 до 19.00

Учтите, что кассы закрывается за 30 минут до конца рабочего дня. Купить билеты в музеи и экскурсии можно на сайте музея-заповедника.