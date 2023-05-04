Тепло временно покинет Волгоград. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На майские праздники с 6 по 9 мая 2023 года в Волгограде и области зарядят дожди и грозы, из-за прохождения холодного фронта и арктического вторжения погода будет совсем не летней. В Волгограде на День Победы похолодает до нуля, по региону ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Какая погода будет в Волгограде и области на 9 мая и длинные праздничные выходные 2023 года, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Погода в Волгограде на майские праздники 6 - 9 мая 2023 года

- В майские праздники, к сожалению, погода в Волгограде и области будет не летней. 5 мая 2023 года еще сохранятся высокие температуры без существенных осадков, днем будет 22-24 градуса тепла. Затем ожидается прохождение холодного фронта и вторжение арктического холода, - рассказала Наталья Алатырцева.

Уже 6 мая 2023 года погода в Волгограде начнет меняться. В первый день длинных праздничных выходных возможны кратковременные дожди с грозами. Дневные температуры по северу области будут около 13-15 градусов, в Волгограде и южных районах - до 22-24 тепла. Дальше – хуже.

- 7 мая 2023 года ожидается прохождение холодного фронта и дожди по всей области и в Волгограде. При грозах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем по региону 9-14 градусов, в Волгограде тоже похолодает, - дают прогноз погоды синоптики.

8 мая 2023 в Волгограде осадки прекратятся, за холодным фронтом начнется вторжение арктического холода. В эту ночь в Волгоградской области температура опустится до нуля градусов, в Волгограде и по югу будет около 5-7 градусов тепла. Дневные температуры будут держаться в пределах 10-13 градусов выше нуля.

- В ночь на День Победы 9 мая 2023 года по северу Волгоградской области ожидаются заморозки до минус 2-3 градусов. Днем тоже будет прохладно по всему региону и в Волгограде – плюс 10-13, без осадков. Такая же погода сохранится 10 и 11 мая. Будет солнечная антициклональная погода: ночи холодные, а днем температура повысится до 10-15 градусов, - продолжает Наталья Алатырцева.

Летнего тепла придется ждать до конца мая – смотрите прогноз погоды в Волгограде на май 2023 года.

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