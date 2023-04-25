Смотрите программу мероприятий на майские праздники 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий на День Победы в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023 – парад Победы на площади Павших Борцов, восемь салютов и фейерверков, авиашоу и авиационные гонки, соревнования парашютистов, исторические реконструкции и световое и лазерное шоу на Мамаевом кургане и на набережной. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу праздника 7, 8 и 9 мая 2023 в Волгограде на День Победы.

Программа праздничных мероприятий на День Победы в Волгограде 7 мая 2023 года: куда сходить

7 мая 2023 в 11.00 - соревнования парашютистов «Кубок Победы», аэродром в Средней Ахтубе, авиаклуб имени Числова

7 мая 2023 в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30 – световое и лазерное шоу на бронекатере БК-31, Центральная набережная, нижняя терраса

7 мая 2023 - в 21.00, 22.00 и 23.00 – световое и лазерное шоу на Мамаевом кургане, Родина-мать

Авигонки вновь пройдут над Волгой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Программа праздничных мероприятий на День Победы в Волгограде 8 мая 2023 года: куда сходить

8 мая 2023 в 10.00 – возложение цветов к Вечному огню, площадь Павших Борцов

8 мая 2023 в 10.00 – прибытие выставочного поезда Воинский эшелон на вокзал Волгоград-1

8 мая 2023 в 10.00 - Легкоатлетическая эстафета, от БК-31 до Волгоград Арены

8 мая 2023 в 11.00 - соревнования парашютистов «Кубок Победы», аэродром в Средней Ахтубе, авиаклуб имени Числова

8 мая 2023 в 12.00 – тренировочный полет реактивных самолетов Л-29 над Волгой, репетиция авиашоу

8 мая 2023 в 17.00 – съемки телепрограммы «Играй, гармонь победная!» с ансамбля Геннадия Заволокина, ведущих Первого канала Анастасии и Захара Заволокиных, амфитеатр, Центральная набережная Волгограда

8 мая 2023 в 18.00 - концерт ансамбля Рязанского училища ВДВ «Крылатая пехота», ЦПКиО Волгограда

8 мая 2023 в 19.30 – концерт песен Пахмутовой, амфитеатр, Центральная набережная Волгограда

8 мая 2023 в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30 – световое и лазерное шоу на бронекатере БК-31, Центральная набережная, нижняя терраса

8 мая 2023 - в 21.00, 22.00 и 23.00 – световое и лазерное шоу на Мамаевом кургане, Родина-мать

Свет Великой Победы покажут более 20 раз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Программа праздничных мероприятий 9 мая 2023 года на День Победы в Волгограде: куда сходить

9 мая 2023 в 10.00 – парад Победы, площадь Павших Борцов

9 мая 2023 с 10.00 – начало праздника на Центральной набережной, нижняя терраса

9 мая 2023 с 11.00 – концерты, ожившие скульптуры на Центральной набережной, верхняя терраса

9 мая 2023 в 12.00 – военно-историческая реконструкция на Центральной набережной, верхняя терраса

9 мая 2023 в 13.00 – авиагонки над Волгой, всероссийские соревнования, Центральная набережная Волгограда

9 мая 2023 в 18.30 – праздничный концерт на Центральной набережной, нижняя терраса

9 мая 2023 в 20.30, 21.00 и в 21.45 – световое и лазерное шоу на бронекатере БК-31, Центральная набережная, нижняя терраса

9 мая 2023 - в 21.00, 21.45 и в 23.00 – световое и лазерное шоу на Мамаевом кургане, Родина-мать

Парад увидеть вживую смогут немногие. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 мая 2023 в 22.00 салют и фейерверки в Волгограде начнутся одновременно:

на Центральной набережной,

на Мамаевом кургане,

в Красноармейском районе - на бульваре Энгельса,

в Кировском районе - в сквере Доблести и Славы,

в Советском районе - в Черкасовском сквере (Родниковая долина),

в Дзержинском районе - в парке Героев-летчиков,

в Краснооктябрьском районе - у Царицынской оперы,

в Тракторозаводском районе - на пл. Дзержинского.

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