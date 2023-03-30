В Волгограде на эстакаде перед амфитеатром поехала и перекосилась плитка

На пешеходной эстакаде поехала плитка Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Амфитеатр на Центральной набережной в Волгограде еще не дождался своего первого лета после открытия, а у него снова возникли проблемы. Горожане заметили дефекты на эстакаде. На пешеходном мосту поднялась и поехала плитка. Местами пешеходное покрытие по-настоящему опасно для гуляющих волгоградцев и гостей города. Можно споткнуться на перекосившейся в разные стороны плитке.

Плитке надоело встречать волгоградцев у амфитеатра и она куда-то собралась Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Появился проблемный объект и рядом с пешеходной эстакадой. На лестнице, которая идет от улицы Чуйкова вниз, отлетела чугунная дверца от фонаря. А ведь они совсем новые. Фонари заменили после реконструкции лестницы в створе улицы Ковентри осенью прошлого года. Сообщалось, что светильники делали по архивным фото и документам, чтобы они были точь-в-точь как исторические, которые за десятилетия были разрушены коррозией. Однако новенькие фонари оказались не совсем прочными.

Фонарь на лестнице потерял чугунную дверцу Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сайт volgograd.kp.ru обратился в администрацию Волгограда за комментарием по поводу разрушений пешеходной плитки на эстакаде и фонаря на лестнице. На момент публикации материала ответ не поступил. Стоит отметить, что объектами занимались разные подрядчики.

Гуляющим по эстакаде нужно быть осторожным, чтобы не переломать ноги Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Амфитеатр и эстакада над рокадной дорогой вместе с благоустроенным участком нижней террасы набережной были открыты накануне Дня города в сентябре. Однако объекты продержались менее двух недель. Сначала пришлось заменить плитку на верхней площадке амфитеатра, затем появились трещины, а на сцене образовывались огромные лужи после дождя. Еще в конце сентября новый участок набережной погрузился во тьму из-за неработающих фонарей.

Вообще благоустройство нижней террасы Центральной набережной с амфитеатром завершилось с опозданием почти на год. Подрядчик АО «Стройтрансгаз» переносил сроки сдачи несколько раз, строителям якобы мешали то погода, то коронавирус.

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