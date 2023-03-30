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Общество30 марта 2023 8:50

В Волгограде на эстакаде перед амфитеатром поехала и перекосилась плитка

На лестнице перед пешеходным мостом отлетела металлическая конструкция
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На пешеходной эстакаде поехала плитка

На пешеходной эстакаде поехала плитка

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Амфитеатр на Центральной набережной в Волгограде еще не дождался своего первого лета после открытия, а у него снова возникли проблемы. Горожане заметили дефекты на эстакаде. На пешеходном мосту поднялась и поехала плитка. Местами пешеходное покрытие по-настоящему опасно для гуляющих волгоградцев и гостей города. Можно споткнуться на перекосившейся в разные стороны плитке.

Плитке надоело встречать волгоградцев у амфитеатра и она куда-то собралась

Плитке надоело встречать волгоградцев у амфитеатра и она куда-то собралась

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Появился проблемный объект и рядом с пешеходной эстакадой. На лестнице, которая идет от улицы Чуйкова вниз, отлетела чугунная дверца от фонаря. А ведь они совсем новые. Фонари заменили после реконструкции лестницы в створе улицы Ковентри осенью прошлого года. Сообщалось, что светильники делали по архивным фото и документам, чтобы они были точь-в-точь как исторические, которые за десятилетия были разрушены коррозией. Однако новенькие фонари оказались не совсем прочными.

Фонарь на лестнице потерял чугунную дверцу

Фонарь на лестнице потерял чугунную дверцу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сайт volgograd.kp.ru обратился в администрацию Волгограда за комментарием по поводу разрушений пешеходной плитки на эстакаде и фонаря на лестнице. На момент публикации материала ответ не поступил. Стоит отметить, что объектами занимались разные подрядчики.

Гуляющим по эстакаде нужно быть осторожным, чтобы не переломать ноги

Гуляющим по эстакаде нужно быть осторожным, чтобы не переломать ноги

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Амфитеатр и эстакада над рокадной дорогой вместе с благоустроенным участком нижней террасы набережной были открыты накануне Дня города в сентябре. Однако объекты продержались менее двух недель. Сначала пришлось заменить плитку на верхней площадке амфитеатра, затем появились трещины, а на сцене образовывались огромные лужи после дождя. Еще в конце сентября новый участок набережной погрузился во тьму из-за неработающих фонарей.

Вообще благоустройство нижней террасы Центральной набережной с амфитеатром завершилось с опозданием почти на год. Подрядчик АО «Стройтрансгаз» переносил сроки сдачи несколько раз, строителям якобы мешали то погода, то коронавирус.

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