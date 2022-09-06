В Волгограде вдоль обновленной лестницы на набережной устанавливают фонари

Новые фонари - копии старых, утраченных. Фото: мэрия

На Центральной набережной Волгограда вскоре появятся 20 новых фонарей. Их устанавливают вдоль лестницы в створе улицы Ковентри, которая ведет с улицы Чуйкова к нижней террасе. Новые светильники – точные копии тех, что установили здесь в советские годы. Сам спуск уже отреставрировали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Раньше в этом месте полвека стояли 20 фонарей, но в итоге со временем их осталось лишь четыре. Да и те, как оказалось после обследования, были настолько разрушены коррозией, что восстанавливать их не стали. Новые светильники сделали по архивным фото и документам. Как выглядят первые фонари уже могут оценить волгоградцы. Как и саму обновленную лестницу в створе улицы Ковентри, которой восстановили фундамент и подпорные стенки, почистили гранитные ступени. Добавили растений и на зеленую зону вдоль спуска. Сейчас там монтируют поливочник, которого раньше здесь не было. Идет благоустройство и на улице Чуйкова.