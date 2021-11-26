Обновленную набережную в Волгограде откроют 1 июня 2022

Набережную откроют позже запланированного. Фото: АВО

Обновленную Центральную набережную в Волгограде откроют на полгода позже намеченного срока. Нижнюю террасу должны были сдать после реконструкции к 1 декабря 2021 года, но подрядчик не справился. Срок сдачи объекта перенесли на 1 июня 2022 года, сообщает «КП-Волгоград»

По словам представителя АО «Стройтрансгаз», помешал сдать набережную вовремя коронавирус. Многие рабочие болели. Сейчас работы выполнены на 70%. Но зимой на объекте делать практически нечего – некоторые материалы нельзя применять при отрицательных температурах, например, брусчатку на клеевой основе, которая будет в амфитеатре и на пешеходном мосту. Представители заказчика вошли в положение строителей и разрешили перенести сроки. Причем решили обойтись без штрафов.

Так что стройка на Центральной набережной замрет и возобновится только весной. Полностью работы должны завершить и включить новые фонтаны на нижней террасе должны теперь к началу лета. А до тех пор набережная будет по-прежнему закрыта за забором.