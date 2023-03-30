В мэрии Волгограда рассказали, что будет с просевшей перед амфитеатром плиткой

Плитку обновят, когда наступит благоприятная погода Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде на эстакаде перекосилась и просела плитка. Дефекты на новом пешеходном мосту, который открылся осенью, не могли не заметить гуляющие горожане. Просадку покрытия зафиксировали и муниципальные службы во время обследования территории нижней террасы набережной. Информацию передали подрядчику, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города.

Теперь АО «Стройтрансгаз», выполнявшее благоустройство участка набережной и строительство амфитеатра с эстакадой придется привести объект в порядок. Правда, нужно дождаться подходящей погоды.

- С наступлением благоприятных погодных условий дефекты будут устранены подрядной организацией за счет собственных средств. Напомним, гарантия на все выполненные в рамках муниципального контракта работы составляет 5 лет, - рассказали в мэрии.

Панели с фонарей снял подрядчик Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Что касается новых фонарей на лестнице, идущей от створа улицы Ковентри к эстакаде, то с ними все в порядке. Хотя волгоградцы заметили, что у светильников не хватает чугунных дверок. Однако они никуда не исчезли. Панели снял подрядчик.

- Панели световых опор вдоль лестницы в створе ул. Ковентри были сняты подрядной компанией, выполнявшей реконструкцию объекта, для проведения гарантийного обслуживания, по его окончании будут установлены на прежние места. Работы выполняются подрядной компанией за счет собственных средств, - уточнили в мэрии.