Новую набережную и амфитеатр в Волгограде откроют 9 сентября

Строительные работы в амфитеатре уже завершены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С опозданием почти на год, зато прямо к празднику в Волгограде открывается обновленный участок нижней террасы набережной им. 62-й Армии с амфитеатром. Уже 9 сентября здесь пройдут первые концерты, а жители Волгограда смогут прогуляться и оценить новое благоустройство. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, заборы уберут уже днем 9-го сентября, и все желающие смогут посидеть на скамейках у амфитеатра, полюбоваться фонтанами. С 17.00 перед амфитеатром можно будет увидеть культурную программу, живые скульптуры, тематические арки, посвященные разным эпохам истории Волгограда. Чтобы посмотреть на это в хронологическом порядке, лучше спускаться к амфитеатру по Центральной лестнице набережной.

В сам амфитеатр в этот вечер пустят не всех – в нем пройдет концерт по пригласительным для заслуженных жителей города – медработников, учителей, строителей, спасателей и других людей, которые внесли вклад в процветание города. Но прогуляться рядом смогут все. Также амфитеатр и вся прилегающая к нему территория будет свободна для входа в праздничные выходные – в субботу и воскресенье.

Реставрация лестницы на улицы Ковентри завершена. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На объекте уже наводят порядок к празднику, строительные работы завершены. Готова и лестница на улице Ковентри – там завершают установку фонарей. На улице Чуйкова уже открыли путь пешеходам по свежеуложенной тротуарной плитке. Подрядчик завершает работы по высадке растений и укладывает рулонный газон.

Здесь установили исторические фонари. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы уже гуляют по обновленной улице Чуйкова. Здесь осталось уложить газон и расставить скамейки и урны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить на День города 9, 10 и 11 сентября 2022 в Волгограде: авиагонки и авиашоу, фестиваль воздушных шаров, концерт Владимира Преснякова и три салюта. Самое интересное в программе праздника. День города в Волгограде 9, 10 и 11 сентября 2022: полная программа праздничных мероприятий в центре и в районах.

В День города общественный транспорт в Волгограде перейдет на особый режим Стало известно, как будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи