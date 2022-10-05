В Волгограде латают трещины в новом амфитеатре

Замазанные трещины можно увидеть на лестнице к сцене. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде продолжается ремонт в новом амфитеатре, открытом на день города. Новое сооружение не продержалось и двух недель, а претензий к строителям множество. Сначала возникли проблемы с уложенной на верхней площадке плиткой – ее сняли и решили переложить заново. Кроме того, пошли трещинами ступени, которые по-быстрому попытались замазать, но пока сделали это не везде. Возможно, при строительстве были использованы не совсем качественные материалы, может быть дело в нарушении технологии строительства. Также удивляются волгоградцы и огромным лужам, которые образуются на сцене после дождя. Что будет, когда начнутся холода и традиционный для нашей климатической зоны перепад температур. Дороги обычно просто растворяются в грязи.

Вода со сцены никуда не уходит. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По-хорошему, разбираться бы прокуратуре, но пока дело решается мирным путем. По словам мэрии, подрядчик за свой счет устраняет нарушения.

А тем временем, для посетителей закрыли обе лестницы наверх, хотя в выходные доступ в амфитеатр был открыт. Видимо, недоделок так много, что справиться быстро в короткие сроки не получилось.

Закрыты пока и туалеты. Как уже писал сайт volgograd.kp.ru, для их уборки ищут подрядную организацию. Ну а гуляющие горожане вынуждены терпеть – в ближайшей шаговой доступности санузлов не найти.

Амфитеатр без ремонта не продержался и двух недель. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, в эту пятницу 7 октября в 15-00 Центр «ВЯЗ» проведет в амфитеатре общественные обсуждения по вопросу: «Будущее Центральной Набережной Волгограда». Неплохо бы поговорить на тему качественного строительства и долговечности новых объектов.