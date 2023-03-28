На Аллее Героев Волгограда пожелтел уложенный в мороз газон

Уложенный в мороз газон на Аллее Героев не подает признаков жизни Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После зимы деревья и кустарники в Волгограде начинают оживать. Однако далеко не все растения зеленеют и подают признаки жизни. В самом центре города, на Алее Героев, пожелтел газон. Его укладывали в мороз в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве.

Как сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru, почти весь газон на Аллее Героев желтого цвета. Есть надежда, что на некоторых участках он все-таки будет зеленеть. Тем не менее, уложенный в мороз газон скорее мертв, чем жив. Между тем, в мэрии отметили, что субподрядчик контролирует его состояние и темпы приживаемости. И если необходимо, проводит работы по уходу.

Зеленых островков на этой желтой "пустыне" почти нет Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- На все работы, выполненные подрядчиком в ходе благоустройства Аллеи Героев, в том числе и укладку рулонного газона, действует гарантийный срок не менее 5 лет – в этот период исполнитель обязуется следить за состоянием травяного покрытия. Поэтому субподрядной организации предстоит заменить те фрагменты газона, вегетационные процессы которых в течение апреля не возобновятся, - подчеркнули в администрации Волгограда.

Напомним, газон в самом центре Волгограда, на Аллее Героев, начали менять в мороз в конце ноября-начале декабря. Горожане задавались вопросом, целесообразно ли проводить эти работы зимой? Время показывает, что замена газона в холода оказалось несвоевременной.

Если чудом газон в апреле не оживет, его заменят по гарантии Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Масштабные работы по благоустройству Аллеи Героев стартовали в ноябре. Они обошлись бюджету города примерно в 300 миллионов рублей. Без проведения аукционов подрядчиком работ стало МБУ «Северное», которое заключило контракты с несколькими субподрядчиками. Прокуратура организовала проверку законности ремонта. На участке от улицы Чуйкова до проспекта Ленина разворотили пешеходную зону для укладки новой плитки. Также выкорчевали растения, вместо которых высадили новые. Заменили фонари, установили новые лавочки. Причем волгоградцы возмущались, что туи и новая парковая мебель появились на месте, где в прошлые годы были летние террасы кафе. Однако чиновники это опровергали.

- На площадках, где в теплое время года размещаются веранды заведений общепита, установка лавочек не предусмотрена, - уверяли в мэрии.

В целом же зимнее неожиданное обновление Аллеи Героев не прошло гладко для плитки. Новое тротуарное покрытие было уложено абы как, его буквально перекосило. Вообще к субподрядчикам накопились претензии по ремонту еще в январе. Директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский во время инспекции губернатора отмечал, что весной подрядчик по гарантии будет перекладывать плитку. Пока же эти работы не начались.