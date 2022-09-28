В мэрии Волгограда объяснили, почему новая набережная и амфитеатр погрузились во тьму

В среду работы по переподключению сетей обещали закончить. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Не прошло и месяца с открытия новой набережной с амфитеатром в Волгограде, а горожане уже устали перечислять недочеты. То наткнутся на трещины в стене, то на лужи на сцене, то на мусор в туалетах. Подрядчик уже успел переложить плитку. А теперь новое общественное пространство погрузилось в кромешную тьму. На всем протяжении открытой недавно зоны отдыха не горит ни один фонарь. Волгоградцы гуляют в потемках, без света катаются на самокатах и даже сидят в амфитеатре.

Почему на набережной полный мрак, что пошло не так, корреспонденты сайта volgograd.kp.ru спросили в мэрии Волгограда.

В амфитеатре кромешная тьма, но горожане все равно здесь гуляют. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В настоящее время ведутся работы по переключению с временной схемы электроснабжения, действующей в период строительства, на постоянную - эти работы проводятся только после сдачи построенных объектов в эксплуатацию, в период оформления документов, связанных с закреплением нового имущества города за обслуживающей организацией. Данные работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня, - прокомментировали «КП-Волгоград» в администрации города.