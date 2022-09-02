В Волгограде по новому амфитеатру пошли трещины, подрядчик заново укладывает плитку, а в туалет не зайти из-за грязи

Плитку уже нужно менять. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ко дню города, который отмечали три дня, в Волгограде торжественно открыли амфитеатр. В новом уникальном сооружении были концерты, выступления, первыми на которые попали бюджетники. Потом вход открыли для всех желающих. Их в первые дни было много, очень много. Да и сейчас, особенно при хорошей погоде, волгоградцы прогуливаются по новому сооружению, спускаются в чашу. Правда, можно услышать не только восторженные отзывы, но и критику.

Рабочие уже меняют плитку, все работы за счет подрядчика. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На здании есть несколько трещин, также уже испортилась плитка внутри амфитетатра. Ну и самый пикантный вопрос – это туалеты. Волгоградцы делятся не самыми приятными впечатлениями в соцсетях. Судя по отзывам, об уборке после дня города просто забыли.

- Туалеты это трэш. Я сегодня еле зашла туда. Дверь скрипит и кое-как открывается. Кабинка маленькая и вся в нечистотах. Я вылетела оттуда, терпела до дома.

В мэрии признают, что определенные недочеты есть. Но они никак не влияют на безопасность сооружения. Например, трещины не на несущих конструкциях, а просто на штукатурке. По амфитеатру можно ходить, бегать и даже при желании скакать – не упадет. Подрядчик их устранит за свой счет. В том числе восстановит участок с подмытой и разрушенной плиткой. К тому же на амфитеатр застройщик «Стройтрансгаз» дает пятилетнюю гарантию. А это значит, что если через пару лет облезет краска или, не дай бог, сломаются перила, делать это будут за счет подрядчика.

Также волгоградцы жалуются на лужи, которые образуются прямо на сцене. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Хотя по грязным туалетам вопросы точно не к строителям.

- Уборка туалетных модулей осуществляется регулярно силами коммунальной службы. Однако с первых дней после открытия нового участка нижней террасы набережной здесь отмечается интенсивный пешеходный поток, в том числе посетители активно используют существующую инфраструктуру, - пояснили в пресс-службе мэрии

По словам чиновников, в ближайшее время определят специальную подрядную организацию, которая и будет обязана держать клозеты в чистоте. А до этого момента доступ во все внутренние помещения закрыли, в том числе и в туалеты.