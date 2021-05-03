Программа мероприятий на День Победы 8, 9 и 10 мая 2021 года в Волгограде: Салют, два фейерверка, парад и световое шоу на Мамаевом кургане

С Днем Победы!

Несмотря на действующие в регионе карантинные ограничения по коронавирусу, Волгоград в 2021 году все же масштабно отметит День Победы. Торжества начнутся с 5 мая, но главные события праздника пройдут в центре Волгограда 9 мая 2021 – на площади Павших Борцов и на набережной, в музее-панораме «Сталинградская битва» и на Мамаевом кургане. В программе праздничных мероприятий в Волгограде 8, 9 и 10 мая 2021 - памятные акции, большой военный парад, концерты, реконструкции, концерт на Мамаевом кургане, солдатские привалы и 3D Mapping – световое и лазерное шоу на монумент «Родина-мать зовет». Бессмертный полк пройдет лишь онлайн. Зато в одно время 9 мая в городе-герое, который в День Победы вновь получит право носить имя Сталинград, начнутся артиллерийский салют и два фейерверка. Куда пойти и что посмотреть в майские праздники, что и где будет интересного в День победы 2021 в Волгограде, подскажет «КП-Волгоград» (Полная программа празднования Дня Победы в районах Волгограда здесь).

Военный парад 9 мая 2021 в Волгограде

Более 2700 военных, кадет и сотрудников силовых ведомств прошагают в День Победы по площади Павших Борцов. Парад начнется в 10 утра 9 Мая 2021 и в этом году будет масштабным - проедут по центру Волгограда около 50 единиц военной техники, возглавит колонну легендарный Т-34. Зрителей пустят совсем немного. Для остальных военный парад 9 мая 2021 в Волгограде покажут в прямом эфире по ТВ. Зато увидеть пешие расчеты и технику можно будет во время репетиций.

Военный парад в Волгограде: площадь Павших Борцов, 9 мая 2021 в 10.00; репетиции парада – 4 и 5 мая в 19.00; генеральная репетиция – 7 мая в 10.00.

Парад снова пройдет на главной площади в закрытом формате. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Световое шоу Свет Великой Победы, концерт и салют на Мамаевом кургане 9 мая 2021 в Волгограде

Мамаев курган в 2021 году восемь раз в течение трех дней 8, 9 и 10 мая озарит световыми и лазерными лучами патриотическое 3D мэппинг шоу «Свет Великой Победы». Родина-мать снова оденется в золото и пурпур. Посвятят памятную акцию не только героям Сталинградской битвы, но и всем защитникам Отечества, начиная со времен Александра Невского. Один сеанс в начале часа продлится 15 минут. Доступ на Мамаев курган будет открыт для всех, но власти все же будут вынуждены ввести ограничения, если разом соберется слишком много людей. Кроме того, вечером 9 мая 2021 в 20.00 на Мамаевом кургане начнется концерт Академического ансамбля Росгвардии. Покажут его в записи по телевизору. Поэтому доступ на площадь у Озера Слез будет закрыт в День Победы с 18 до 22 часов. И финальным аккордом вечером 9 мая 2021 в Волгограде станет роскошный фейерверк. Начнется праздничный салют в 22.00.

Шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде: 8 и 10 мая 2021 начало в 21.00, 22.00 и 23.00; 9 мая – в 21.45 и 22.45. концерт – 9 мая в 20.00, салют – 9 мая в 22.00.

Концерт, салют и Свет Великой Победы увидят волгоградцы на Мамаевом кургане. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Программа праздника 9 мая 2021 на Центральной набережной Волгограда: реконструкция, концерты и салют

В праздничный день 9 мая 2021 главные события праздника в честь Дня Победы развернутся на Верхней террасе Центральной набережной. На сцене у фонтана в 11.00 начнется детский конкурс-фестиваль, программу праздника продолжат концерты местных коллективов в 15.00, 17.00 и 19.30.

В 11.30 9 мая 2021 на набережной соберутся реконструкторы, в течение дня волгоградцам покажут солдатский быт, привал, командирский блиндаж, медсанбат и полевую почту. Также устроят несколько тематических фотозон, а с 12 до 13 часов гостей угостят солдатской кашей из полевой кухни.

9 мая 2021 в 13.00 на улице Советской дадут старт автопробегу. Машины и мотоциклы проедут по проспекту Ленина до Мамаева кургана и проедут обратно до площади Павших борцов.

Завершат День Победы 9 мая 2021 на Центральной набережной Волгограда артиллерийский салют и праздничный фейерверк, начнутся они одновременно в 22.00. Военные дадут 30 залпов из пушек с интервалом в 30 секунд, сопровождать их будут красочные заряды фейерверков.

Программа мероприятий на 9 Мая в парках Волгограда: концерты, солдатская каша и шахматы

Комсомольский сад 7 мая 2021 в 11.30 приглашает на концерт и угостит кашей и чаем из полевой кухни. 8 мая в 17.00 здесь устроят «Солдатский привал». 9 мая праздник начнется в 17.00 и 10 мая в 17.00 в парке пройдет музыкальный фестиваль. Концерт устроят 9 мая 2021 с 16.00 до 21.00 и в сквере Пушкина на улице Краснознаменской. А 10 мая 2021 с 9.00 до 14.00 волгоградцев приглашают на шахматный фестиваль в Александровский сад у собора.

ВАЖНО!

Учтите, дороги в праздничные дни перекроют, особенно достанется центру города. Общественный транспорт 9 мая будет работать до полуночи в усиленном режиме. Придется соблюдать и ковидную безопасность. Кроме того, в праздничные дни будет действовать запрет на продажу спиртного в магазинах.

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