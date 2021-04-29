Как будут работать поликлиники, стоматологии, травмпункты и прививочные центры с 1 по 10 мая 2021 в Волгограде и области

Волгоградским медикам придется работать в длинные майские выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди длинные выходные, но многим в майские праздники в Волгограде и области придется работать. Ежедневно будут принимать с 1 по 10 мая 2021 жителей Волгоград и области стоматологии, детские и взрослые поликлиники, пункты вакцинации от коронавируса. Узкие специалисты и женские консультации примут пациентов по графику дежурств. Подробный график работы вывесят на сайтах всех медучреждений. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, все городские больницы и ЦРБ, а также скорая и травмпункты на майских праздниках в Волгоградской области будут работать круглосуточно.

Дежурные стоматологи в детских и взрослых поликлиниках с 1 по 10 мая 2021 в Волгограде и области будут работать ежедневно с 9.00 до 15.00. Если вдруг ночью заболит зуб, взрослых примут в челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы № 1. В таком же режиме будут работать женские консультации.

Детские поликлиники Волгограда и области на майских праздниках 2021 года будут принимать ежедневно с 8.00 до 20.00. Неотложные вызовы педиатры примут до 20 часов. Для взрослых с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом будут открыты ковидарии в поликлиниках. ЦАОПы будут принимать онкобольных в одну смену.

Сделать прививку в пунктах вакцинации от коронавируса в поликлиниках и ЦРБ Волгоградской области и в торговых центрах Волгограда и Волжского с 1 по 10 мая 2021 можно будет ежедневно. Льготники на майских праздниках 2021 в Волгограде и области также смогут получить бесплатные лекарства в аптеках «Волгофарм».

Стать донором, в том числе антиковидной плазмы, на майских праздниках волгоградцы смогут 5 и 6 мая 2021 года с 8 до 12 часов в центре крови на улице Голубинской.

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