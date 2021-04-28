Как будет работать почта в майские праздники 2021 в Волгограде

Почта будет работать на майские в 2021 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Майские праздники в 2021 году для кого-то превратились в настоящие каникулы, президент объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Однако многим придется выйти на работу. По особому графику в майские праздники в Волгограде будут работать и отделения Почты России. Как сообщили «КП-Волгоград», в региональном УФПС, 2 мая, а также с 4 по 7 мая 2021 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Так что волгоградцы смогут получить и отправить письма и посылки.

Первомай и День Победы - 1 и 9 мая 2021 - для всех почтовых отделений Волгограда и области будут выходными днями. Накануне праздничных дат, 30 апреля и 8 мая 2021, почта закроется на час раньше. При этом 3 мая 2021 отделения почты работают по графику субботы, а 10 мая – как в воскресенье. Пенсии и пособия почтальоны принесут по графику.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы, - отмечают в УФПС по Волгоградской области.