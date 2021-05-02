Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: что изменится с 1 мая

Маски носить все еще обязательно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше года волгоградцы прожили в условиях обязательной самоизоляции по коронавирусу. 30 апреля 2021 года вышла новая редакция постановления губернатора Волгоградской области №179 (скачать документ), которая вносит очередные изменения в действующий документ (скачать постановление). В регионе снова отменили часть карантинных ограничений по коронавирусу – пенсионеров выпустили «на свободу», на торжественную регистрацию брака в загс молодожены теперь могут позвать самых близких, разрешили работать паркам и аттракционам, сняли часть запретов на массовые мероприятия, ввели послабления и для туристов, которые наверняка приедут в город-герой на День Победы. Но маски и большая часть прочих ограничений все еще продолжают действовать. Смотрим, что еще изменится в Волгограде и области с 1 мая 2021 года, и по каким правилам будем жить в конце весны.

КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ОТМЕНИЛИ И ОСЛАБИЛИ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ

Первое и главное – с 1 мая 2021 режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет в Волгограде и области теперь не обязателен, а лишь рекомендован. Именно в этой возрастной группе больше всего жертв коронавируса. Больничные листы тем, кто вынужден был не работать в течение года пандемии, закрыли 30 апреля 2021. С 1 мая пожилые волгоградцы могут ходить на работу, жить дома и на даче, а также ездить в автобусах по льготным проездным.

С 1 мая 2021 жители Волгограда и области могут заказать и получить все необходимые им справки и услуги не только онлайн, но и лично в МФЦ. Все офисы после майских праздников вернутся к обычному режиму работы.

Больше года на свадьбе в загсе могли присутствовать только сами молодожены. С 1 мая 2021 желающие вступить в брак волгоградцы могут пригласить на торжественную церемонию до 10 человек гостей. Так что свадьбы в Волгограде и области будут веселее.

Чтобы провести массовое мероприятие в районе, теперь не обязательно запрашивать разрешение в оперштабе Волгоградской области. Такие решения с 1 мая 2021 могут принимать на уровне муниципалитета.

Что касается туризма и отдыха, то перед майскими праздниками им тоже сняли часть карантинных ограничений. Если в апреле на экскурсию по Мамаеву кургану или на пешеходный маршрут по старому Царицыну могли отправиться не более 6 человек, то теперь на открытом воздухе можно собирать группу численностью до 35 человек. Но внутри музеев и выставочных залов ограничения на количество посетителей и маски все еще в силе. Ботанические сады, парки и аттракционы с 1 мая 2021 тоже могут работать с официальным разрешением.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ

Маски с нами, кажется, надолго. Ходить в маске все еще обязательно в Волгоградской области в магазинах, в транспорте, на вокзале, в аэропорту и на остановках, в лифтах и на парковках, в госучреждениях и театрах. С голым лицом кассиры могут не обслуживать покупателей. А вот носить перчатки в магазинах и в транспорте уже давно не обязательно, хотя и рекомендуется.

Перевод на удаленку пожилых сотрудников все также прописан в режимном постановлении, действующем в Волгоградской области с 1 мая 2021. 30 процентов работающих продолжают оставаться дома, лишь изредка приезжая в офис или на предприятие.

Корпоративы и банкеты остаются под запретом. Кафе и рестораны должны закрываться в 23.00. Общепит, как и музеи, театры и кинотеатры продолжат заполнять залы лишь на 50%. Танцы и кальяны тоже все еще вне закона. Остается надеяться, что выпускники 2021 года все же не останутся без выпускных вечеров, и не будут проводить их нелегально, как было в прошлом году.