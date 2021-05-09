9 мая закроют для зрителей Мамаев курган, но пустят на Парад Победы

Акция "Свет Великой Победы" 9 мая на Мамаевом кургане будет, но пустят лишь избранных. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Утром 9 мая волгоградские власти вдруг приняли решение пустить зрителей на Парад Победы. С 9 часов утра будет открыт доступ к главном площади Волгограда со стороны Аллеи Героев. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации региона утром в День Победы. Но есть и «ложка дегтя» от региональных властей: вечером 9 мая 2021 года доступ на Мамаев курган будет закрыт.

Вчера, 8 мая, на главную высоту России пришло просто рекордное число людей – порядка 50-ти тысяч человек. Пропустив из-за пандемии в 2020-м масштабное празднование Дня Победы, люди решили наверстать это и массово пришли на Мамаев курган, чтобы посмотреть световое шоу.

- В условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки скопление такого количества людей на Мамаевом кургане недопустимо, так как затрудняет выполнение требований о соблюдении социальной дистанции, проведение контроля за масочным режимом, - поясняют свое внезапное решение в администрации Волгоградской области.

Отметим, что в планах патриотическое 3D мэппинг шоу «Свет Великой Победы» должны были показывать три дня - 8,9 и 10 мая. Вчера, 8 мая 2021 года посмотреть на то, как Родина-мать снова оденется в золото и пурпур, пришли тысячи людей. Надо отметить, что в этом году акция посвящена не только героям Сталинградской битвы, но и всем защитникам Отечества, начиная со времен Александра Невского.

Вечером 9 мая на Мамаевом кургане запланирован концерт (начало в 20.00) и видеоинсталляция. Но увидят теперь эту красоту только избранные (пустят на концерт по приглашениям).

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