В Волгограде на майские праздники запретят продавать алкоголь

Алкоголь в магазинах в местах праздничных событий не продадут. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На длинных майских праздниках в 2021 году в Волгограде введут «сухой закон». Не будут продавать алкоголь в магазинах не все выходные дни с 1 по 10 мая, а лишь в отдельные даты и в конкретных местах, где будут проходить праздничные мероприятия в честь 1 Мая и Дня Победы 9 Мая. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на текст постановления администрации города, запретят продавать спиртное практически во всех местах, которые указаны в программе праздничных мероприятий на 9 мая в Волгограде.

Ограничения на продажу алкоголя и пива будут вводить в розничных точках вблизи места проведения праздничного мероприятия лишь на несколько часов. Кафе и ресторанов запрет не коснется.

Так, согласно тексту документа, самые долгие часы без спиртного жителям города придется провести в День 9 мая 2021. Запретили продавать алкоголь на верхней и нижней террасе Центральной набережной Волгограда – 9 мая с 10 утра до 22.00, в окрестностях сквера Пушкина – с 16 до 21 часов. У Александровского сада спиртное нельзя будет купить 10 мая с 9 до 14 часов, в районе музея-панорамы – 14 мая с 17.30 до 22.00.

В Красноармейском районе самые продолжительные запреты на продажу спиртного будут действовать 30 апреля с 12 до 15 часов в районе бульвара Энгельса, 1а, а также вечером 8 и 9 мая на Севастопольской набережной. В Ворошиловском нельзя будет купить алкоголь в течение трех часов с 12 до 15.00 8 мая в окрестностях сквера Саши Филлипова. В Дзержинском районе ограничения введут 7 и 8 мая в 18.30 в магазинах у парка Семейного и 7 мая с 11 до 14 часов у памятника Жукову. В Тракторозаводском – в 18 часов 9 мая в районе парка аттракционов на Спартановке.