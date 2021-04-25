9 мая 2021 в Волгограде: полная программа праздничных мероприятий

Волгоград отметит День Победы в условиях ограничений по коронавирусу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2021 в Волгограде – военный парад с участием авиации, автопробег, военно-исторические реконструкции, концерты, солдатские привалы, артиллерийский салют и фейерверк, лазерное шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и множество патриотических акций. Часть мероприятий уйдет в онлайн. Этот День Победы не будет похож на другие, так же как и предыдущий. Волгоград продолжает жить в режиме ограничений по коронавирусу и все же власти решили - в 2021 году на 9 мая празднику не быть безлюдным. Однако многотысячный Бессмертный полк не прошагает к Мамаеву кургану.

Отдыхать на майские праздники в 2021 году волгоградцы будут с 1 по 10 мая. Памятные акции в районах Волгограда начнутся с 5 мая и завершатся в середине месяца программой кинофорума фильмов о войне «Сталинградская сирень». Снова на улицах будут раздавать Георгиевские ленты и заалеют гвоздики у памятников героям, а главными будут ветераны, которых с каждым днем все меньше.

Парад пройдет в привычном месте. Но большинство увидит его только по ТВ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КУДА ПОЙТИ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

9 мая 2021 в 10.00 – парад на площади Павших Борцов

9 мая 2021 с 11.00 до 15.00 – фестиваль, военно-историческая реконструкция, с 12.00 до 13.00 – полевая кухня, верхняя терраса набережной

9 мая 2021 в 12.00 - акция «Живая память», «Бронекатер-31», нижняя терраса набережной

9 мая 2021 с 13.00 до 14.00 - авто-, мотопробег по маршруту ул. Советская – пр. Ленина – Мамаев курган – пл. Павших Борцов

9 мая 2021 с 15.00 до 17.00 – концерт, у фонтана «Искусство»

9 мая 2021 с 16.00 до 21.00 – концерт, сквер Пушкина

9 мая 2021 с 17.00 до 22.00 – концерт, у фонтана «Искусство»

9 мая 2021 в 22.00 – начнется артиллерийский салют и праздничный фейерверк на нижней террасе набережной

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2021 В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

5 мая 2021 с 17.00 до 19.00 – Вальс Победы, Комсомольский сад

7 мая 2021 с 10.00 до 13.00 - Легкоатлетическая эстафета, ЦПКиО

7 мая 2021 в 11.30 - концерт, развлекательная программа, полевая кухня, Комсомольский сад

8 мая 2021 с 12.00 до 15.00 – концерт в консерватории Серебрякова, шествие с оркестром и хором по улице Мира к Вечному огню

10 мая 2021 с 9.00 до 14.00 - шахматный фестиваль, Александровский сад

14 мая 2021 в 17.30 - открытие кинофорума фильмов о войне «Сталинградская сирень», музей-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47

Главными героями праздника будут ветераны. Фото: Евгения ГУСЕВА

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

7 мая 2021 с 13.00 до 15.00 – буккроссинг «Книги Победы» у библиотеки на ул. Дзержинского, 19

7 мая 2021 в 17.00 – акция, парк аттракционов, Спартановка

8 мая 2021 в 17.00 – концерт, площадь у ДК, поселок Водстрой

9 мая 2021 в 18.00 – праздник, парк аттракционов, Спартановка

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

9 мая 2021 в 15.00 - акция «Внуки Победы», у ДК Гагарина

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

6 мая 2021 в 10.00 - парад кадет, парк героев-летчиков

7 мая 2021 с 11.30 до 13.00 - концерт, полевая кухня, у памятника Жукову

7 мая 2021 в 18.30 – фестиваль творчества, парк «Семейный»

8 мая 2021 в 18.30 – фестиваль хоров, парк «Семейный»

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

8 мая 2021 с 12.00 до 15.00 – фестиваль, сквер Саши Филиппова

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

6 мая 2021 в 17.00 – Поем двором, ул. Родниковая, 14, 16, 18

7 мая 2021 с 10.00 до 13.00 - выставочный поезд «Воинский эшелон», станция им. М.Горького

Акция «Песни в каждый двор»: 4 мая в 16.30 - ул. Степанищева, 15; в 17.30 - ул. Грибанова, 9а; в 18.30 - ул. Солнечникова, 3. 5 мая в 16.30 - ул. Воронова, 18; в 17.30 – пр. Университетский, 94; в 18.30 - ул. Электролесовская, 86.

7 мая 2021 в 10.00 – памятная акция, Лысая Гора

7 мая 2021 в 13.00 – концерт, ДК района

7 мая 2021 в 17.00 – концерт, ДК Горьковский

КИРОВСКИЙ РАЙОН

5 мая 2021 в 17.30 - фестиваль народного творчества, парк «50 лет Октября»

6 мая 2021 в 9.30 - акция «Портрет героя», ул. Минина

6 мая 2021 в 10.00 - парад кадет, площадь у «Авангарда»

6 мая 2021 в 17.30 - караоке-конкурс, парк «50 лет октября»

7 мая 2021 в 16.00 - пешеходная экскурсия, сквер Доблести и Славы

7 мая 2021 в 18.00 – акция, ул. Шумилова, 75

7 мая 2021 в 19.00 – концерт, парк «50 лет Октября»

9 мая 2021 в 18.00 - показ художественного фильма «Славе не меркнуть, подвигу – жить!», «Авангард»

14 мая 2021 в 18.00 – концерт, парк «50 лет Октября»

с 16 по 18 мая 2021 в 19.00 - показы фильмов кинофорума «Сталинградская сирень», «Авангард»

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

5 мая 2021 в 11.00 - малый парад Победы, ул. Лазоревая, 217 - 197

5 и 6 мая 2021 в 12.00 - акции на улицах имени героев: Сердюкова, Малоземова, Романенко, Хвастанцева, Панчишкиной, 33-х Героев

6 мая 2021 в 10.00 – праздник, ул. Лазоревая, 197

6 мая 2021 с 10.50 до 13.50 - выставочный поезд «Воинский эшелон», ж/д станция «Сарепта»

7 мая 2021 с 11.00 до 13.00 - открытие обновленной аллеи, пр. Героев Сталинграда, у памятного знака

7 мая 2021 в 17.00 - творческий вечер, Центр культуры, ул. 50 лет Октября, 17

8 мая 2021 в 10.00 - акция «Навечно в строю», по маршруту б-р Энгельса – пр. Героев Сталинграда – пл. Свободы

8 мая 2021 с 17.00 до 19.00 – концерт, Севастопольская набережная

9 мая 2021 с 11.00 до 12.00 - авто-, мотопробег, ул. Гражданская, 64 – пр. Героев Сталинграда – б-р Энгельса – ул. Фадеева – набережная

9 мая 2021 с 19.00 до 21.00 – концерт, Севастопольская набережная

9 мая 2021 в 15.00 - Вальс Победы, парк «Юбилейный»