Как будут работать банки в майские праздники 2021 в Волгограде

Банки составят график дежурств. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Впереди долгие майские праздники 2021 года, в течение которых волгоградцам может понадобиться не только снять наличные деньги в банкомате, но и провести банковские операции. «КП-Волгоград» узнала, как будут работать отделения банков в Волгограде в дни с 30 апреля по 11 мая 2021.

Если у вас кредит и срок платежа приходится на праздничные дни, то в нерабочие дни с 4 по 7 мая их будут списывать в обычном режиме по графику. Банкоматы в дни майских праздников обещают обслуживать круглосуточно. Но лучше сделать хотя бы небольшой запас наличных заранее.

Офисы Сбербанка в Волгограде 30 апреля 2021 года закроются на час раньше обычного. С 1 по 11 мая 2021 дежурные офисы работают по праздничному графику. 1 мая – стандартный рабочий день по режиму субботы, 2 и 8 мая – с 9.00 до 13.00, 3, 4, 7 и 10 мая – с 8.30 до 16.00, 5 и 6 мая – с 9.00 до 14.00, 9 мая – по режиму работы воскресенья, 11 мая – по режиму работы понедельника. Что касается корпоративных клиентов, то с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая обслуживать их не будут, в период с 4 по 7 мая откроются дежурные офисы. Список дежурных отделений подскажут в мобильном приложении, на сайте банка и по телефонам службы поддержки.

Филиалы Райффайзенбанка в Волгограде в майские праздники с 1 по 3 мая, 9 и 10 мая 2021 не работают, а с 4 по 7 мая откроются по стандартному графику и 8 мая - в режиме субботы.

Офисы ВТБ в майские праздники 2021 года также перейдут на график дежурств. 30 апреля банки закроют двери на час раньше, 10 мая будет работать дежурный офис на проспекте Ленина, 5, а с 4 по 7 мая клиентов примут в обычном режиме. Дни с 1 по 3 мая, 8 и 9 мая – выходные.

Аналогичным образом будут работать и другие финансовые организации.