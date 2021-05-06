Куда пойти в майские праздники 2021 в Волгограде: выставки, концерты и мастер-классы

В майские праздники музеи будут работать без выходных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В программе праздника на День Победы 9 мая 2021 в Волгограде не только парад, салют, концерты и световое шоу на Мамаевом кургане. С 7 по 10 мая жителей и гостей города-героя ждет множество тематических выставок, праздничные концерты и мастер-классы. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что посмотреть на майские праздники 2021 в Волгограде.

Самое главное и интересное в программе на 9 мая 2021 в Волгограде. Смотрите также полную программу праздничных мероприятий с 5 по 10 мая в центре и в районах города.

Краеведческий музей в майские праздники приглашает на экскурсии проекта «Шаги памяти». С 5 по 10 мая 2021 ежедневно жителей и гостей Волгограда приглашают на пешеходные экскурсии, квесты и военно-патриотические программы. В 12.00 будет стартовать пешеходная экскурсия «Царицын-Сталинград-Волгоград», в 11.00 и 16.00 - «Ступени истории» с подъемом на пожарную каланчи. 8 и 9 мая в 11.00 в музее «Уроки Победы», в 12.00 - пешеходная экскурсия «Шаги памяти». Билеты: 200 – 350 руб. Запись: (8442) 38– 84-39, 38-84-37

В майские праздники 2021 в Волгограде по традиции особой популярностью будут пользоваться Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально исторический музей. Они будут работать без выходных и подготовили программу праздничных мероприятий на День Победы. На Мамаевом кургане 9 мая в 11.00 откроется фотодокументальная выставка «1941-1945. В штабах Победы».

В музее-панораме «Сталинградская битва» 7 мая 2021 в 11.00 откроется выставка «Маршируем в победном строю», 8 мая в 11.00 - «Капитуляция Германии. Май 1945». Обе экспозиции расскажут о события победного мая 1945 года.

Мемориально-исторический музей 8 и 9 мая 2021 в 11.00 приглашает на интерактив на выставке «Весна в Сталинграде». 8 мая в 14.00 здесь будут звучать военные песни. 9 мая в 12.00 пройдет квест и в 15.00 - патриотические акции.

В музее «Память» в майские праздники будут крутить документальные фильмы о войне, 8 мая в 11.00 и 14.00 проведут лекции.

Музей Машкова выставил на верхней террасе Центральной набережной репродукции картин из своей коллекции. 6 мая 2021 в 12.00 и в 16.00 волгоградцев ждет экскурсия по выставке «Имени героического Сталинграда» в здании музея на проспекте Ленина, 21. 7 мая в 14.00 в выставочном зале на Чуйкова, 37 пройдет концерт «Мелодии военных лет» в экспозиции работ Зураба Церетели. А 9 мая детей и взрослых здесь ждут мастер-классы. Телефон для записи: (8442) 24-16-79.

7 мая в 18.00 в ЦКЗ Волгограда выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева – это один из концертов XХ Московского Пасхального фестиваля. 8 мая в 17.00 в Волгоградской филармонии пройдет праздничный концерт с участием оркестра русских народных инструментов имени Калинина, ансамблей «Царица», «Лазоревый цветок», «Странники» и солистов филармонии. А в День Победы 9 мая с 13.00 до 15.30 Волгоградский академический симфонический оркестр сыграет песни и вальсы военных лет в центральном атриуме ТРЦ «Акварель».