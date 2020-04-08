Коронавирус в Волгограде: 26 зараженных COVID-19, двое выздоровели

По данным федерального Роспотребнадзора на 8 апреля 2020 количество зараженных коронавирусом в Волгоградской области не выросло. Число пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 26 человек. Двое из заболевших COVID-19 в Волгограде уже выздоровели и покинули инфекционные больницы. В Волгограде 10 заразившихся коронавирусом, в Волжском - 8. Медиков среди них нет. Всего в России заболели коронавирусной инфекцией 8672 человека, зафиксировано 63 смерти, 580 человек выздоровели.

- Остаются под наблюдением в Волгоградской области более трех тысяч человек [вернувшихся из-за границы, из Москвы и контактных]. В больницах на сегодняшний день 89 человек - 69 взрослых и 20 детей, - рассказал журналистам на ежедневном брифинге замглавы облздрава Николай Алимов.

В больнице Ильича, которую превратили в инфекционный госпиталь для заболевших коронавирусом, сейчас находится пять человек.

- Там лежат с первично подтвержденным диагнозом как минимум, - подчеркнул Алимов. - У всех пациентов с коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме. Никто в аппарате ИВЛ не нуждается.

Что касается 70-летней женщины из Волжского, состояние которой вызывало некоторые опасения, то ее состояние улучшилось. Но иногда она еще нуждается в поддержке кислородом.

Только за последние сутки число карантинщиков увеличилось на 371 человека. Под наблюдением врачей на дому сейчас 3339 жителей Волгоградской области. Количество волгоградцев, которых проверили на наличие коронавируса, тоже с каждым днем растет. За прошедшие сутки сделали тесты 373 жителям региона. Всего с начала пандемии в Волгограде на COVD-19 обследовали 6673 человека.

Данные на 8 апреля 2020.

Напомним, первый заболевший коронавирусом зафиксирован в Волгограде 24 марта 2020. Из первых 26 заразившихся коронавирусом самое большое число заболевших также приходится Волгоград - 10 человек, среди них две женщины съездили в ОАЭ и Турцию, муж и жена отдыхали на Маврикии, остальные работали в столице или ненадолго ездили в Москву. На втором месте по заболеваемости на 7 апреля был Волжский. Там заразились COVID-19 восемь человек. Среди них вернувшаяся из столицы семейная пара, а также семья - бабушка и трое детей, половина из которых отдыхали в ОАЭ. 15-летняя школьница еще и сходила в школу по возвращению, в итоге диагноз коронавирус подтвердили еще у одного подростка.

На третьем месте по числу заразившихся коронавирусом в Волгоградской области Среднеахтубинский район – трое заболевших. По два человека заболели COVID-19 в Светлоярском и Кумылженском районах. Один из них работал в инфекционной больнице в столичной Коммунарке. Еще один мужчина с подтвержденным диагнозом в Камышине. Две волгоградки-туристки, у которых первыми подтвердили диагноз, уже выписались из больниц.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли ездить на кладбище и рыбалку, и когда в Волгограде откроют парикмахерские

Представители Роспотребнадзора, облздрава и облпромторга ответили на вопросы волгоградцев об ограничениях режима самоизоляции (подробности).