На коронавирус в Волгоградской области проверяют приезжих из Москвы

8 Апр 2020 2020-04-08T15:03:42+03:00

Многие недавние москвичи решили провести нерабочий месяц на родине. Но там их ставят на контроль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Светлоярского района Волгоградской области взял под наблюдение не только приезжих из-за границы, но и местных жителей, и их родственников, вернувшихся и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Именно на эти регионы приходится 79% заболевших коронавирусом в стране. В самом Светлоярском районе на сегодняшний день двое заразившихся – супруги, один из которых привез COVID-19 из столицы. «Настоятельно рекомендует всем жителям района… добровольно сообщить о своем возвращении», - говорится в официальном обращении оперштаба. Это касается всех, кто приехал самолетом, поездом, автобусом, на автомобиле.

- Просим проявить бдительность всех жителей района. Если ваши соседи или знакомые приехали из указанных регионов, но при этом не соблюдают режим самоизоляции, просим сообщить об этом по телефону, - говорится в сообщении оперативного штаба района.

Как прокомментировал журналистам замглавы облздрава Николай Алимов, на обязательный карантин по-прежнему отправляют только тех, кто вернулся из-за границы, а также тех, кто общался с заразившимися и с туристами. Ставить на учет приезжих из столиц – инициатива местных властей, которая в регионе только приветствуется.

- Мы транслируем сейчас такую практику. В Москве ситуация хуже, чем в других регионах. Поэтому многие главные врачи и на уровне муниципальных оперативных штабов такие решения принимают. Этим людям банально измеряют температуру, смотрят за ними. По сути, осуществляют параллельное медицинское наблюдение. Мы это только приветствуем, – заявил Николай Алимов.

Как подчеркнул представитель комитета здравоохранения, самоизоляция обязательна для всех жителей Волгоградской области, за исключением тех категорий, которые перечислены в постановлении губернатора.

Напомним, в Волгограде на 8 апреля 10 заразившихся коронавирусом, еще 8 человек с подтвержденным диагнозом в Волжском. Всего в Волгоградской области 26 заболевших COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU