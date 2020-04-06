Коронавирус в Волгограде: подтвержден 15-й случай заболевания

6 Апр 2020 2020-04-06T18:12:03+03:00

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С утра 6 апреля 2020 возникла некоторая путаница в количестве заболевших коронавирусом в Волгограде. Федеральные источники заявили о 15 случаях заразившихся с подтвержденным диагнозом. У регионального управления Роспотребнадзора были данные лишь о шести новых случаях и 14 зараженных коронавирусом. К вечеру ситуацию прояснили. В регион поступила информация о 15-м подтвержденном диагнозе COVID-19. Заразилась коронавирусом женщина из Среднеахтубинского района. Ее супруг также среди заболевших.

- Сейчас 37-летняя женщина находится в инфекционной больнице №1 Волгограда. Установлен круг лиц, с которым она контактировала, все взяты под меднаблюдение, - сообщили «КП-Волгоград» в областном оперативном штабе.

Итого в больницах Волгограда на сегодняшний день 14 человек, заразившихся коронавирусом. Еще одна заболевшая пациентка уже выписалась. Всего заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области 15 человек.

- Если даже мы положительный результат видим предварительный, он еще не подтвержден, - отметила на брифинге главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

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Среди шести новых случаев коронавируса в Волгограде два завозные из-за границы, остальные - из столицы, еще один случай заражения местные власти не подтвердили - о нем сообщил федеральный Роспотребнадзор (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU