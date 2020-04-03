2020-04-03T10:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Полицейские оштрафовали жительницу Котово за нарушение карантина в Волгоградской области

22-летнюю девушку не застали дома при проверке
Екатерина МАЛИНИНА
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2 апреля проверили около двух тысяч "карантинных".2 апреля проверили около двух тысяч "карантинных".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полиция продолжает проверки по соблюдению карантина по COVID-19 в Волгоградской области. Волгоградцы, вернувшиеся из-за границы, имеющие контакты с теми, у кого может быть вирус, должны находиться дома. Причем, если во время самоизоляции можно выходить в магазин или на прогулку с собакой, то для карантинных меры более жесткие. И от их соблюдения зависят темпы дальнейшего распространения инфекции. 2 апреля стражи порядка обошли почти две тысячи волгоградцев: смотрели, находятся ли они дома. Только один человек нарушил карантин, все остальные оказались ответственными. 22-летнюю жительницу Котово не застали по месту прописки. На нее составили протокол. Молодой женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Также нарушителей нашли среди предпринимателей. 13 магазинов, которые должны быть закрытыми, принимали покупателей. На предпринимателей также составили административные протоколы.

Кстати, в проверках участвовали не только полицейские, не только полицейские, но и Росгвардейцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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