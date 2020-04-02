Нарушение домашнего режима самоизоляции в Волгограде: какие штрафы предусмотрены

Угроза коронавируса сохраняется. Президент продлил нерабочую неделю до 30 апреля 2020. Регионы могут самостоятельно определять уровень опасности и принимать меры. В Волгоградской области режим общей самоизоляции пока введен с 1 по 5 апреля. Большинство горожан может по необходимости выходить из дома. А вот тем, кто вернулся из заграничных поездок или общался с зараженными коронавирусом, покидать пределы квартиры или частного дома запрещено. За нарушение домашнего режима самоизоляции предусмотрены солидные штрафы. Каждый день полицейские Волгоградской области проверяют более двух тысяч человек, сидящих на карантине на дому. Всего карантинщиков в регионе уже более 3,4 тысячи. Все они на постоянном контроле участковых.

Проверкой соблюдения домашнего режима самоизоляции в Волгоградской области заняты около пятисот полицейских. Общаются с карантинщиками через дверь или посредством домофона. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД региона, половина всех карантинных живет в Волгограде, 20% - в Волжском, в сельских районах области - от 2 до 60 человек.

Что ждет нарушителей за выход из дома во время 14-дневного режима самоизоляции? С 1 апреля 2020 года вступили в силу Федеральные законы №99-ФЗ и №100-ФЗ, в КоАП РФ и УК РФ внесены ужесточающие ответственность поправки. Штрафы предусмотрены для нарушителей санитарных правил и гигиенических нормативов, а также невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Действуют они в период режима чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения заболевания, а также в период ограничительных мероприятий (карантина).

Для нарушителей обязательной 14-дневой самоизоляции размер штрафа – от 15 до 40 тысяч рублей. Для предпринимателей, которые не закрыли кафе, спортзалы и магазины, размер штрафа – от 50 до 150 тысяч рублей. По этой статье, например, оштрафовали сотрудниц массажного салона в Волгограде. Для юридических лиц штраф – от 200 до 500 тысяч (статья 6.3 КоАП РФ). Если нарушение привело к причинение вреда здоровью, сумма штрафа выше: для граждан - от 150 до 300 тысяч, для предпринимателей и юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как поясняет прокурор Волгограда, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, размер штрафа для граждан - до 30 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью или имуществу либо повторного нарушения – до 50 тысяч. Для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает еще более жесткое наказание.

Появилась и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий – до 2 лет лишения свободы по статье 236 УК РФ. В случае смерти человека - до пяти лет, более двух человек - до семи лет тюрьмы.