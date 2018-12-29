2018-12-27T15:55:10+03:00
Общество

Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2019 в Волгограде, Волжском и Камышине

График дежурств в новогодние праздники 2019 медицинских учреждений Волгограда, Волжского, Камышина и области [график работы]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Не болейте на Новый год.Не болейте на Новый год.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В новогодние и рождественские праздники 2019 года все больницы, травмпункты и поликлиники Волгоградской области будут работать в режиме повышенной готовности. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, информация о режиме работы в праздничные и выходные дни должна быть размещена на сайтах взрослых и детских поликлиник и стоматологий. Травмпункты поликлиник №1, №3 и № 4 Волгограда, детской больницы №1 и другие будут работать в круглосуточном режиме.

С 30 декабря 2018 по 8 января 2019 с 9.00 до 12.00 в Волгограде дежурные врачи будут принимать пациентов в поликлиниках №1, №2, №3, №4, №5, №12, №20, №28 и в детских поликлиниках №1 и №31. Обслуживать неотложные вызовы на дому в новогодние праздники терапевты и педиатры будут с 12.00 до 15.00. По такому же принципу будут работать кабинеты неотложной помощи во всех Центральных районных больницах Волгоградской области.

Все больницы Волгограда и области и станции скорой медицинской помощи на новогодних каникулах 2019 перейдут на усиленный круглосуточный режим. ФАПы будут работать в экстренном режиме дежурства на дому.

В Волжском в поликлинике городской больницы имени Фишера врачи-терапевты будут принимать с 9.00 до 14.00. Вызовы на дом принимают с 9.00 до 12.00, ходят врачи к пациентам с 12.00 до 15.00. 4 и 5 января с 8.00 до 14.00 будут принимать узкие специалисты.

Стоматологии в праздничные дни будут дежурить по графику ежедневно с 9.00 до 15.00.

30 декабря 2018 года в Волгограде пациентов с зубной болью принимают областная клиническая стоматология (ул. Коммунистическая, 31) и детская стоматологическая поликлиника №2 (ул. 7-й Гвардейской, 19а). 31 декабря - стоматология №12 (детское и взрослое отделения, ул.Андижанская, 1 а). 1 января 2019 года - стоматология №3 (ул. Н.Отрады, 36) и стоматология №12 (взрослое и детское отделения). 2 января стоматология №10 (детское и взрослое отделения, ул. Тулака, 2/1). 3 января - поликлиника №7 (детское и взрослое отделения, ул. Еременко, 72). 4 января - поликлиника №8 (взрослое отделение, ул.Республиканская, 13) и детская стоматология №2 (ул. Н.Отрады, 4а). 5 января дежурит стоматологическая поликлиника №7 (детское и взрослое отделения, ул. Депутатская, 7). 6 января - стоматология №11 (детское и взрослое отделения, ул. Писемского,32). 7 января - стоматологическая поликлиника №9 (детское и взрослое отделения, ул.Козловская, 25). 8 января 2019 - стоматологическая поликлиника №8 (детское отделение, ул. Рионская, 3) и областная стоматологическая поликлиника (взрослые отделения, ул.Советская, 32 и ул.Чуйкова, 49).

Круглосуточно в новогодние праздники принимает отделение челюстно-лицевой хирургии Городской клинической больницы № 1 (Волгоград ул. Кирова, 10).

В Волжском ежедневно с 9.00 до 15.00 пациентов с зубной болью принимает Волжская городская стоматологическая поликлиника (взрослое и детское отделения). Неотложную помощь окажут в больнице № 1 им. Фишера.

4 января 2019 принимает подразделение областной стоматологии в р.п. Средняя Ахтуба. 7 января 2019 с 9.00 до 13.00 - в Краснослободске.

В Камышине на праздниках в дежурные дни с 8.00 до 13.00 работает стоматологическая поликлиника №1.

Практически все частные стоматологические клиники начнут работать со 2 января 2019.

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