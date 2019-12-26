2019-12-26T10:02:52+03:00
Общество

Каток в пойме Царицы в Волгограде откроют 26 декабря

Покататься на коньках в парке Царицынский можно будет не только в морозы [график работы, прокат коньков, сколько стоит]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Главная елка Волгограда уже переливается огоньками, как и вся подсвеченная светодиодами пойма реки Царицы. Фото: мэрияГлавная елка Волгограда уже переливается огоньками, как и вся подсвеченная светодиодами пойма реки Царицы. Фото: мэрия
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Долгожданный каток в пойме реки Царицы в центре Волгограда примет первых посетителей уже 26 декабря 2019 года. Покататься в парке Царицынский у интерактивного музея «Россия – моя история» можно будет с 17.00 до 22.00. Как рассказал «КП-Волгоград» директор парка, в первый день каток будет работать в тестовом режиме, а дальше - ежедневно вплоть до самой весны. Помехой не станет даже плюсовая температура. Каток оборудован специальной системой охлаждения, так что закрывать его обещают, только если на улице будет выше +5°С.

На территории катка есть кафе, куда можно зайти прямо в коньках и согреться горячим чаем с блинами. Для детей здесь огородят безопасную зону. Работать ледовая площадка в пойме Царицы будет ежедневно с 10.00 до 22.00. Вечером с 16.00 до 17.30 каток будут закрывать на техническое обслуживание.

Каток в пойме Царицы будет работать ежедневно с 10 до 22 часов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Каток в пойме Царицы будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Цена билета на каток в пойме реки Царицы для взрослых в будни - 250 рублей, для детей - 200; в выходные взрослым – 300 рублей, детям – 250. Скидку в 50 рублей обещают сделать льготникам, студентам и пенсионерам. Аренда коньков или помощников начинающих фигуристов обойдется в 100 рублей, есть здесь и камеры хранения по 50 рублей.

Рядом с катком уже установили главную елку Волгограда. Уже привычный волгоградцам конус украсили 450 шарами, серебристыми бусами и золотистыми гирляндами. Здесь каждый день новогодних каникул начиная с 28 декабря 2019 будут проходить праздники, фестивали, концерты и прочие развлекательные мероприятия.

Надеть коньки можно будет в теплой раздевалке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Надеть коньки можно будет в теплой раздевалке.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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