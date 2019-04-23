До установки лесов Родину-мать озарит Свет Великой Победы

Волгоград оказался в топ-10 лучших городов России, где стоит побывать на 9 мая, хотя главную его достопримечательность монумент «Родина-мать зовет!» весной 2019 года должны были одеть в строительные леса. Однако тех, кто приедет в город-герой на майские праздники, все же ждет грандиозное зрелище - 3D инсталляция на Родину-мать в рамках акции «Свет Великой Победы». Покажут мэппинг шоу в День Победы и накануне - 8 и 9 мая. Чтобы как можно больше людей смогли его увидеть, будет несколько повторов. А одевать Родину-мать в строительные леса начнут в первый день после праздников - 13 мая. Также в программе на День победы 2019 в Волгограде - концерт и салют у музея-панорамы «Сталинградская битва».

- Так как подрядчик у нас немного изменил планы по установке лесов на скульптуру «Родина-мать зовет!», совместно с администрацией области было принято решение все же показать 3D инсталляцию на главный монумент. Изначально планами это не предусмотрено не было. Но пока в Министерстве культуры РФ проходили консультации по поводу выполнения реставрационных работ и утверждали проект по лесам, сроки сдвинулись почти на три недели. 9 мая строительные леса будут только завозить на Мамаев курган. А приступят к их монтажу в первый рабочий день после праздников - 13 мая. Так что для жителей и гостей города мы эту традиционную и востребованную акцию все же проведем, - , - рассказал «КП-Волгоград» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

Покажут в 2019 году частично новую 3D инсталляцию, в нее войдут лучшие моменты из программ последних трех лет. А полностью обновленное мэппинг шоу в музее-заповеднике готовят к 2020 году.

- На 8 мая 2019 у нас запланирован концерт перед музеем-панорамой «Сталинградская битва». В двухчасовой программе - выступления творческих коллективов Волгограда и из Ростова-на-Дону ожидаем ансамбль песни и пляски Южного военного округа. Завершит вечер фейерверк в 22.00, - рассказал наш собеседник.

А в программе праздника на набережной 9 мая 2019 в Волгограде - салют и концерт с приглашенной звездой. В этом году хэдлайнером станет Александр Буйнов.