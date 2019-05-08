Волгоград отмечает День победы: прямая онлайн-трансляция

Трепещут на ветру алые знамена, блестят ордена ветеранов, Волгоград ко Дню победы наполнился цветами, улыбками и ароматом цветущей сирени. 8 и 9 мая 2019 года город-герой масштабно празднует 74-летие победы в Великой Отечественной войне. Только девять дней в году он официально может именоваться гордым именем Сталинград, и 9 Мая - главный из них. В программе праздника 8 мая - памятные акции, концерт и фейерверк на набережной у музея-панорамы «Сталинградская битва». А в течение двух часов с десяти вечера до полуночи Родина-мать на Мамаевом кургане будет непрерывно менять наряды, оденется в золото и лазерные лучи (самое интересное в программе праздника на День победы в Волгограде).

Откроют День победы 2019 в Волгограде торжества на Мамаевом кургане. В 10 утра на главной площади пройдет парад, а в полдень десятки тысяч человек вновь встанут в Бессмертный полк, держа над головой портреты родных героев. Днем праздник развернется на обновленной набережной. Кульминацией празднования Дня победы 2019 в Волгограде станут концерт с участием приглашенной эстрадной звезды Александра Буйнова, салют и фейерверк. А финальной точкой станет 3D мэппинг - Мамаев курган вновь озарит «Свет великой Победы».

Корреспонденты «КП-Волгоград» находятся в гуще событий на улицах Сталинграда и рассказывают обо всем интересном, что там происходит (полная программа праздника в Волгограде, в Волжском)

Не забудьте, добираться на Мамаев курган и в центр лучше на общественном транспорте. Дороги в центре перекроют, в том числе Первую продольную. А оставить машину будет просто негде. Прихватите дождевик - в прогнозе погоды на 9 мая в Волгограде небольшой дождь и гроза. И учтите, пьяных на празднике не ждут. Чтобы пройти в места массовых мероприятий придется пройти пункт контроля. А торговать алкоголем поблизости запретят.

Волгоград отмечает День Победы.

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