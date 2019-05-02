Как будут работать музеи Волгограда на майские праздники 2019

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-02T20:13:09+03:00

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Волгоград готовится к празднику в честь 74-й годовщины Победы. В программе 9 мая 2019 парад, салют, два фейерверка, Свет Великой Победы на Мамаевом кургане, концерты и Бессмертный полк. Специальную программу для жителей и гостей города-героя подготовили и музеи.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» на майские праздники 2019 поменял режим работы. Смена роты Почетного караула в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане будет проходить ежедневно, каждый час с 9.00 до 19.00. 8 мая и 9 мая с 22 до 24 часов Родина-мать оденется в золото. Сюда в День победы придет Бессмертный полк.

Музей-панорама «Сталинградская битва» 5, 7 и 12 мая работает с 10.00 до 18.00, 8 мая - с 10.00 до 21.00, 9 мая - с 9.00 до 21.00, 10 мая - с 9.00 до 19.00, 11 мая посетителей ждут с 9.00 до 20.00. 7 мая в музее-панораме открывается выставка «Держава армией крепка» и пройдет «Диктант Победы». 8 мая в 20 часов у музея пройдет концерт, а в 22.00 - фейерверк. 9 мая на площади перед входом будет работать выставка военной техники.

Музей «Память» 4, 5, 7, 8, 12 мая 2019 будет открыт с 10.00 до 18.00, 9 мая рабочий день с 9.00 до 20.00, 10 и 11 мая - с 9.00 до 19.00. В праздничные дни посетители смогут оценить инновационную экспозицию. Сюжетом новой проекционно-голографической инсталляции станет пленение командующего 6-й немецкой полевой армии генерал-фельдмаршала Паулюса.

Мемориально-исторический музей с 1 по 8 мая и с 10 по 12 мая 2019 работает с 10.00 до 18.00, 9 мая - с 9.00 до 20.00. 5 и 9 мая все желающие могут побывать на экскурсии по выставке «Война на конвертах» и стать участниками интерактивного занятия «Письма, опаленные войной». В понедельник 6 и 13 мая во всех музеях выходной.

Интерактивный музей «Россия - моя история» в пойме реки Царица 7 и 8 мая, а также с 14 по 17 мая посетителей ждет с 10.00 до 18.00. В День Победы 9 мая в музее сокращенный день - с 10.00 до 16.00. С 10 по 12 мая 2019 музей работает без выходных с 10.00 до 20.00. Учтите, что пускают посетителей за 45 минут до закрытия.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» устроит парад праздничных программ «Мир! Май! Музей!». Каждый день до 12 мая в 12.00 и 14.00 обзорные экскурсии. Со 2 по 5 мая, а также 10 мая в 16.00 посетителей пригласят на мистические интерактивные программы.

Краеведческий музей до 13 мая работает каждый день с 10.00 до 18.00, касса закрывается в 17.30. Выходной возьмут 6 мая. Помимо основных выставок здесь можно заказать экскурсию по уникальным «Открытым фондам музея» и увидеть «Оружие из арсенала Краеведческого музея», выставки «За службу Отечеству», «Для милых дам» и «Золото сарматов».

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ИСТОЧНИК KP.RU