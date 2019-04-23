2019-04-23T10:00:39+03:00
Общество

Волгоград попал в «десятку» лучших городов для празднования Дня Победы

В ТОП-10 вошли города с самыми интересными мероприятиями на 9 мая
Наталья ГЛАЗУНОВА
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И в этот День Победы по Волгограду парадным строем пройдут военные.И в этот День Победы по Волгограду парадным строем пройдут военные.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоград, бесспорно, один из самых популярных городов, куда стремятся попасть на празднование Дня Победы. Каждый год тысячи туристов съезжаются в мае в наш город-герой. Поэтому не удивительно, что, по данным аналитического агентства ТурСтат, Волгоград оказался в ТОП-10 лучших городов России, где стоит побывать на 9 мая.

Удивляет, честно говоря, другое: что Волгоград в этой «десятке» не попал в число лидеров, а занял лишь восьмую строчку рейтинга.

Впрочем, оценивали аналитики не столько глубину праздника, сколько интересную праздничную программу (насколько уникальные запланированы мероприятия, насколько масштабный будет салют в городе).

В «тройку» лучших городов на День Победы вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. На четвертом месте - Владивосток, на пятом - Тула. Далее следуют Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.

В Волгограде в этом году на 9 мая запланированы более полусотни мероприятий - акции, квесты, фестивали, выставки, ну и, конечно, Парад Победы и Бессмертный полк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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