Как будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-07T16:28:18+03:00

8 и 9 мая 2019 в Волгограде на линиях до полуночи будут работать 450 единиц общественного транспорта [расписание движения трамваев, троллейбусов, автобусов]

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В День победы многие волгоградцы отправятся на парад, в Бессмертный полк, на концерты и салют, а также на лазерное шоу на Мамаевом кургане. Чтобы доставить горожан в месту праздничных мероприятий и развезти обратно по домам, общественный транспорт 8 и 9 мая 2019 года будет работать в усиленном режиме до позднего вечера. До полуночи будут ходить около 450 автобусов, троллейбусов и трамваев в том числе на маршрутах СТ и СТ2.

Как рассказали "КП-Волгоград" в мэрии, 8 мая 2019 года скоростной трамвай в Волгограде будут ходить до полуночи через каждые 7 - 8 минут. Последний трамвай от Мамаева кургана в сторону Ельшанки уйдет в 23.30, до ВГТЗ - в 0.18.

9 мая 2019 в Волгограде участники акции «Бессмертный полк» смогут уехать с Мамаева кургана спецрейсами автобусов №21 и №25, их пустят с 14.30 по мере загрузки. Скоростной трамвай будет ходить каждые 2 минуты.

А вот троллейбусы № 9 и №12 будут ходить 9 мая 2019 с 9.00 до 16.00 по укороченным маршрутам от Спартановки до Дворца спорта и от Дома союзов до площади Куйбышева. Троллейбус №10А в эти часы будет ходить от Землячки до площади Куйбышева на Тулака.

Уехать после салюта домой волгоградцы 9 мая смогут тоже без проблем. С 22.00 до 23.00 скоростной трамвай будет ходить каждые 3 – 4 минуты, после - каждые 6 - 8 минут. От «Детского центра» будут ходить трамваи № 1, №2, №4 и №10, будут допоздна работать и троллейбусы №9, №12 и №15А. А еще после десяти вечера от Ж/Д вокзала поедут 22 автобуса в сторону Красноармейского и Тракторозаводского районов. Последний автобус №2 уйдет в 23.00, автобус №21 отправится в крайний рейс в 22.55.

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ИСТОЧНИК KP.RU