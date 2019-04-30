Где в Волгограде перекроют дороги на майские праздники

Впереди майские праздники - время отдыха на природе, шашлыков, маевок и концертов. Волгоград, как, впрочем, и вся страна, будет гулять пять дней. На эти дни запланированы и проведение монстраций, и легкоатлетический пробег, и парад, и акции. А значит, народу будет на улицах много. Так вот, чтобы обеспечить безопасность волгоградцев во время проведений праздничных мероприятий, движение по улицам будут частично перекрывать.

Мероприятия пройдут в разное время и в разных районах Волгограда. Поэтому, водителям следует учесть информацию о перекрытиях дорог при составлении пути следования по городу.

В ГУ МВД по региону подготовили «памятку» для волгоградских водителей с указанием времени и места перекрытия улиц, а также пути объезда.

Где, когда и какие улицы перекроют для движения в Волгограде:

29 апреля с 00.00 до 13.00 1 мая - перекроют площадь Павших Борцов в границах, обозначенных улицами Володарского и Гоголя. Там будет идти подготовка к проведению праздника Весны и Труда.

2 мая с 07.00 до 22.00, и 4 мая с 07.00 до 22.00, а также 7 мая с 07.00 до 15.00 - при проведении репетиций Парада войск Волгоградского территориального гарнизона на площади Павших Борцов, ограниченной улицами Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспектом Ленина.

Не пустят транспорт и по улице Мира - от улицы Краснознаменской до улицы Гагарина, и по улице Гагарина - от Коммунистической до проспекта Ленина. Объезд - по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Пражской, 7-ой Гвардейской.

7 мая с 07.00 до 17.00 - при проведении легкоатлетической эстафеты будет перекрыто движение по дороге между ТРЦ «ЕвропаСитиМолл» и стадионом «Волгоград-Арена» вдоль Парка Дружбы Волгоград-Баку».

8 мая с 07.00 до 14.00 - при проведении акции «Память поколений» в Советском районе Волгограда: по улице Калининградской в границах от улицы Электролесовской до дома № 26а по Калининградской. А также по дороге улицы Даугавской от дома № 4 до улицы Калининградской.

Объезд - по автомобильным дорогам улиц Электролесовской, Петроградской, Даугавской, 35-ой Гвардейской Дивизии.

8 мая с 08.00 до 08.40 - при проведении акции «Герои Победы» в Тракторозаводском районе Волгограда: на пересечении дороги улицы Шурухина с пешеходной зоной улицы Дзержинского.

8 мая с 07.00 до 10.00 - будет перекрыта площадь Дзержинского. Объезд - по автомобильным дорогам улиц Ополченской, Могилевича, Дегтярева, проспекту Ленина.

8 мая с 07.00 до 12.00 - При проведении акции «Портрет героя» в Кировском районе перекроют движение:

- по улице 64-ой Армии (местный проезд) в границах от улицы Маресевой до улицы Кирова, по дороге улицы Маресевой - от улицы 64-й Армии до улицы Кирова, по дороге улицы Минина - от улицы 64-ой Армии до улицы Кирова, по дороге улицы Кирова - от улицы Никитина до улицы Козака. Объезд транспортных средств - по автомобильным дорогам улиц 64-й Армии, им. Козака, им. Кирова, Никитина, Курчатова.

8 мая с 07.00 до 11.00 - при проведении шествия с портретами родственников-фронтовиков «Навечно в строю» в Красноармейском районе Волгограда:

- по чётной стороне Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2, по нечётной стороне Бульвара Энгельса от дома №25 до дома №9, по проспекту Героев Сталинграда (местный проезд) от дома № 21 до дома № 37, на площади Свободы в границах домов № 3 и № 11 по улице Тельмана. Объезд - по автомобильной дороге проспекта Героев Сталинграда.

8 мая с 16.00 до 20.00 - при проведении гала концерта фестиваля «Пойте, гордитесь и помните» в Красноармейском районе закроют движение по Севастопольской Набережной и улице Фадеева в границах от проспекта Героев Сталинграда до улицы 50 лет Октября. Объезд - по автомобильным дорогам улиц 50 лет Октября, Бахтурова, Вучетича, проспекта Героев Сталинграда.

8 мая с 07.00 до 11.00 - при возложении венков и цветов к Вечному огню не проедете по дороге улицы Аллея Героев в границах от проспекта Ленина до улицы Мира. Объезд - по автомобильным дорогам улиц Володарского, Ленина, Краснознаменской.

8 мая с 07.00 до 16.00 - при подготовке и проведении шествия работников культуры закроют для транспорта дорогу по улице Мира - от улицы Краснознаменской до улицы Аллея Героев. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской, Гоголя, проспекта им. В.И. Ленина.

8 мая с 22.00 до 14.00 9 мая - при проведении Парада войск Волгоградского территориального гарнизона на площади Павших Борцов в границах обозначенных улицами Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспектом Ленина. А также по дороге улицы Мира - от улицы Краснознаменской до улицы Гагарина, по дороге улицы Гагарина - от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина. Объезд - по проспекту им. В.И. Ленина, улицам Коммунистической, Пражской, 7-ой Гвардейской.

8 мая с 23.00 до 16.00 9 мая - при проведении акции «Бессмертный полк» на проспекте Ленина: проспект Ленина будет перекрыт в границах от улицы 13-ой Гвардейской до улицы им. Маршала Крылова. Дорога по улице 13-ой Гвардейской Дивизии - в границах от улицы Коммунистической до улицы Советской.

9 мая с 09.00 до 16.00 - будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе троллейбусов, следующих по проспекту Ленина в границах от улицы Комсомольской до улицы Маршала Крылова, по дороге улицы 13-ой Гвардейской в границах от улицы Коммунистической до улицы Советской. Объезд - по автомобильным дорогам улиц Комсомольской, Невской, Рокоссовского, Кубинской, Маршала Крылова.

9 мая с 07.00 до 24.00 - при проведении фестивалей, конкурсов в Центральном районе Волгограда будет закрыто движение:

- по Набережной имени 62-ой Армии и нулевой продольной рокадной магистрали в границах от улицы Калинина до улицы 7-ой Гвардейской;

- по улице имени Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Соколова;

- по улице Советской в границах от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида;

- по улице Комсомольской - в границах от Набережной им. 62-ой Армии до проспекта им. В.И. Ленина;

- по улице Краснознаменской в границах от проспекта Ленина до Набережной им. 62-ой Армии;

- по улице Володарского - от проспекта Ленина до улицы Чуйкова;

- по улице Ленина - от проспекта Ленина до верхней террасы Набережной имени 62-ой Армии;

- по верхней террасе Набережной 62-ой Армии - в границах от улицы Краснознаменской до улицы Ленина;

- по улице Рокоссовского до телецентра.

Объезд - по автомобильным дорогам проспекта им. В.И. Ленина, улиц Калинина, Краснознаменской, Коммунистической, 7-ой Гвардейской, Порт-Саида, Пражской.

- В случае возникновения ЧС ограничат движение, остановку и стоянку транспорта с 21.00 до 23.00 9 мая на проспекте Ленина - от улицы Кубинской до улицы Краснознаменской. А также с 21.00 до 23.00 9 мая по улице Комсомольской - в границах от улицы Пархоменко до улицы Советской. Объезд - по автомобильным дорогам улиц Пархоменко, Невской, Советской, Кубинской, - дополняют в ГУ МВД по региону.

9 мая с 18.00 до 22.00 - при проведении праздничного концерта в Красноармейском районе Волгограда перекроют: по чётной стороне на Бульваре Энгельса - от дома №18 до дома №2, по нечётной стороне Бульвара Энгельса - от дома №25 до дома №9. Объезд - по проспекту Героев Сталинграда.

Следите за указателями, знаками и подсказками сотрудников ГИБДД!