8 и 9 мая 2019 в Волгограде: парад, Бессмертный полк, фестиваль еды, золотая Родина-мать, Буйнов, салют и два фейерверка

Масштабно отмечать 74-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2019 году в Волгограде будут два дня - 8 и 9 мая. Главные события по традиции развернутся на открывшейся после реставрации Центральной набережной, у музея-панорамы «Сталинградская битва» и на Мамаевом кургане. В программе мероприятий 8 и 9 мая 2019 - памятные акции, парад, концерты, реконструкции, солдатские привалы, Бессмертный полк, 3D Mapping шоу на монумент «Родина-мать зовет» и панихида на Мамаевом кургане, фестиваль еды, выступление Александра Буйнова, артиллерийский салют и два фейерверка. Куда пойти, что посмотреть, что и где будет интересного 8 и 9 мая 2019 в Волгограде, подскажет «КП-Волгоград» (Полная программа празднования Дня победы в Волгограде).

На перекрестках в центре Волгограда будут стоять девушки-регулировщицы в форме военных лет.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Учтите, что дороги в местах праздничных гуляний перекроют. На линии выйдет дополнительный общественный транспорт: трамваи, автобусы и троллейбусы будут ходить допоздна. В местах праздничных гуляний установят пункты пропуска. Пьяных не пустят, а продавать алкоголь в местах массовых мероприятий запретят.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 8 МАЯ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

Утром 8 мая в трех районах Волгограда пройдет свой Бессмертный полк. 8 мая 2019 в 8.00 шествие начнется от ДК Тракторозаводского района до площади Держинского, в 10.00 - от бульвара Энгельса до проспекта Героев Сталинграда в Красноармейском, в 11.30 - в Советском районе от часовни Георгия Победоносца по улице Калининградской до ДК района.

8 мая 2019 в 11.00 на железнодорожный вокзал Волгоград-1 прибудет Воинский эшелон. До 14.00 жители и гости города смогут увидеть два ретро паровоза и семь железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Все желающие смогут заглянуть внутрь паровозов и вагона-теплушки, увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу. Также в программе - концерт.

8 мая 2019 в 13.00 - в консерватории имени Серебрякова начнется концерт «Навечно в памяти народной», а после, в 14.15 работники культуры с хором и оркестром двинутся к Вечному огню на Аллее Героев.

В Комсомольском саду Волгограда (за НЭТом) 8 мая 2019 в 17.00 устроят конкурс рисунка на асфальте, концерт и мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков, которые потом запустят в небо. А с 18.00 в парке будут танцевать «Вальс Победы».

Главные события Дня победы в Волгограде 8 мая 2019 развернутся у музея-панорамы «Сталинградская битва» (ул. Чуйкова, 47). В 20.00 здесь начнется большой концерт с участием волгоградских коллективов и ансамбля песни и пляски Южного военного округа, а в 22.00 небо украсит праздничный фейерверк.

СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

8 и 9 мая 2019 с 22.00 до 24.00 Родину-мать снова оденут в золотое платье. 3D мэппинг шоу в рамках акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде будут повторять непрерывно в течение двух часов. В программе этого года - лучшие фрагменты световых инсталляций последних лет. А сразу после праздника главный монумент начнут «одевать» в строительные леса. Родину-мать на год закроют на реконструкцию.

Волгоградцы увидят Свет Великой Победы до того, как Родину-мать "оденут" в строительные леса.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 9 МАЯ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

9 мая 2019 в 10.00 на площади Павших борцов начнется военный парад. В этом году задействуют в нем тридцать единиц техники, в том числе танки Т-90, реактивные системы залпового огня «Торнадо», бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80. Возглавит парадную колонну легендарный танк Т-34. В одном строю пройдут, чеканя шаг, около 1600 военных, кадет, юнармейцев, подразделения Росгвардии, МЧС, ФСИН и ДОСААФ. Бойцы будут чеканить шаг и в современной форме, и в форме образца 1943 года. Принимать парад будут ветераны.

1600 бойцов пройдут в парадном строю.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Учтите, посмотреть парад на площади смогут немногие - места для зрителей очень мало. Но и технику, и парадные коробки можно увидеть на всем протяжении улицы Мира.

9 мая 2019 в 12.00 от Дома Павлова в Волгограде пойдет многотысячный Бессмертный полк. Сбор - с 11 часов на площади Ленина. В этом году горожане с портретами фронтовиков пойдут по уже привычному маршруту - по Первой продольной до Мамаева кургана. Но на этот раз из-за реконструкции мемориала дойдут не до самой вершины, а только до Зала Воинской Славы.

Традиционного крестного хода к Мамаеву кургану 9 мая 2019 года не будет. Зато в 13.00 у Озера Слез митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит панихиду по погибшим.

Главными на празднике будут ветераны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вкусная «Маевка» ждет волгоградцев на фуд-корте Центрального рынка 9 мая 2019 с 10.00 до 19.00. В программе гастрономического фестиваля - вкусная еда, лекции, кулинарные мастер-классы и хорошая музыка.

Праздничная программа сразу после парада развернется и на верхней террасе Центральной набережной Волгограда. 9 мая 2019 с 11.00 до 18.30 на сцене у фонтана «Искусство» будут сменять друг друга артисты и творческие коллективы. Здесь же с полудня можно будет увидеть ожившие скульптуры с Мамаева кургана, выставку юных волгоградских художников. А на Аллее Героев можно будет погрузиться в атмосферу далеких дней - здесь покажут реконструкции «Командирский блиндаж», «Полевую почту», «Полевую медицину», «Агит-площадку» и военную технику. Ждет гостей и полевая кухня с солдатской кашей. В 16.45 у фонтана «Искусство» устроят флешмоб «Синий платочек»: пары будут танцевать вальс, а волонтеры - раздавать шейные платочки на память.

Главный праздничный концерт 9 мая 2019 в Волгограде начнется в 19.00 на площади у интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме реки Царицы. На сцену выйдут солисты Царицынской оперы, музыкального театра и филармонии, ансамбль танца «Юг России» и «Казачья воля», группа «Фолк-экспресс» и другие коллективы. Завершится программа выступлением известного певца Александра Буйнова.

Кульминацией праздника в честь Дня победы в Волгограде станут артиллерийский салют и фейерверк. В пойме реки Царицы у парохода «Гаситель» 9 мая 2019 в 22.00 артиллерийские расчеты произведут 30 орудийных залпов с интервалом в 30 секунд. Сопровождать салют будет красочный фейерверк.

Отметят День победы и в районах Волгограда. В памятных местах, на площадях и в парках будут танцевать «Вальс победы», устроят солдатские привалы с полевой кухней, также в программе мероприятий - концерты, парады кадет и бесплатные показы фильмов.

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