Родину-мать в феврале оденут в леса, а «Свет Великой Победы» перенесут на панораму

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-09T08:49:49+03:00

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев рассказал о планах на будущее, проблемах и мечтах [только у нас]

Изменить размер текста: A A

С сентября 2018 в музее-заповеднике «Сталинградская битва» новый директор - Алексей Дементьев. В его трудовой биографии - работа в «КП-Волгоград», городском комитете культуры и восемь лет в должности заместителя директора музея. После того, как ушел из жизни Алексей Васин, он занял его место. Алексей Дементьев рассказал о том, каким он видит главный музейный комплекс Волгограда, о мечтах, планах на будущее, проблемах и о том, когда Родину-мать оденут в леса.

- Есть такая поговорка «Новая метла-по новому метет». При вас музей-заповедник изменится?

- В моем случае это некорректное сравнение. Я был в команде, которую Алексей Викторович Васин формировал с 2010 года, так или иначе, участвовал во всех проектах по реэкспозиции залов, ремонту. Мне очень близко то, что происходило в это время и то, чего добился коллектив музея. Изменения были всегда. Мы старались меняться под окружающую ситуацию, происходящие события и под политику Министерства культуры РФ. Конечно, главной проблемой остается состояние объектов музея-заповедника. Мамаеву кургану уже 50 лет, более 35 лет - панораме, Мемориально-исторический музей, музей «Память», памятник Ленину - все они требуют пристального внимания и соответствующего финансирования. Для волгоградцев это приоритет, но у Минкультуры есть более приоритетные музеи.

Конечно, за восемь лет по панораме решили много хронических проблем. До этого отремонтировали залы. На Мамаевом кургане отреставрировали Зал Воинской славы, Озеро слез, большую подпорную стену. Заменили арматуру на главном монументе - это одна из самых сложных работ.

МЕЧТАЮ ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А НЕ РЕМОНТОМ

- О чем мечтает директор музея?

- Мечта, конечно, есть. Заниматься 90% времени музейной деятельностью, а не ремонтом. Но даже если случится такое чудо и будет достаточно средств, технически минимальный срок работ по всем объектам музея - это три года. А вообще решить проблему ремонта полностью нельзя. Поэтому хотя мечта и есть, я прекрасно отдаю себе отчет, что все, кто был до меня и будет после, будут сталкиваться с этой проблемой.

Ремонт отнимает очень много времени и много средств, которые мы могли бы направить на то, чтобы подготовить интересные экспозиции залов, международные выставки. Сейчас мы вынуждены готовить выездные плоскостные выставки, без музейных предметов в части случаев. А хотелось бы, чтобы эти уникальные вещи, которые у нас хранятся, увидели вживую посетители не только в Волгограде.

Еще одна мечта - это склоны Мамаева кургана. Изначально мемориальный комплекс был заложен в первую очередь для ветеранов Великой Отечественной войны. И основной целью посещения было поклонение памяти погибших. Большая часть тех, кто приходил на курган, были обожжены войной. Они через себя пропустили эту трагедию, и для них это было очень важно. Как бы мы не хотели, поколения сменились. Посетитель меняется. В то же время из-за отсутствия средств огромная территория на 150 гектаров осталась не развитая.

Хочется, чтобы территория Мамаева кургана стала лесопарковой зоной, чтобы жители города имели доступ на эту территорию. Конечно, здесь нельзя проводить каких-то развлекательных и увеселительных мероприятий. Но привести эту территорию в порядок, разбить дорожки для прогулок, это, наверное, очень важная задача. Мы видим, какой отклик получили мемориальный парк и парк у стадиона, который сделали к ЧМ-2018. Волгоград испытывает большой дефицит таких объектов.

РОДИНУ-МАТЬ НА ГОД ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

- Уже много лет говорят о масштабной реставрации Родины-матери. Когда она начнется?

- Технически мы были готовы к ремонту монумента «Родина-мать зовет!» еще в 2016 году. Но в планы вмешались юбилей Сталинградской битвы и чемпионат мира по футболу. Чтобы создать максимально комфортные условия для гостей нашего города в эти ключевые дни, мы решили разбить реставрацию на этапы. Сначала - противоаварийные работы: замена канатной арматуры и более проблемные участки на поверхности. Второй этап стартует уже сейчас - это установка лесов и полный ремонт поверхности Родины-матери.

Все работы на главном монументе должны быть завершены к 9 мая 2020 года - к 75-летию Победы. Это даже не обсуждается. Но для таких объемов уложиться в столь короткий срок очень сложно. Техническое задание составлено так, чтобы работы велись в две смены. Подрядчику понадобится освещение поверхности скульптуры в темное время суток. Поэтому до конца 2018 года установят дежурное освещение. Также здесь понадобится тяжелая техника. Имеющаяся сегодня дорожная сеть не отвечает этим требованиям. Поэтому на предварительном этапе также сделают подъездные пути. И в конце года стартует конкурс на выполнение самих работ в 2019 году.

Родину-мать полностью обновят к 2020 году.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Когда Родину-мать оденут в леса?

- Установка строительных лесов на скульптуру Родины-матери - вопрос сложный. Традиционный подход, как на фасадах зданий, здесь не применим. Разработан специальный проект - это будет сложная по форме конструкция. Из-за сильных ветров на Мамаевом кургане и сложностей самой установки побоялись ставить леса в зиму. Поэтому установка лесов запланирована ориентировочно на февраль - март 2019 года. С этого же периода начнется и реставрация поверхности главного монумента.

Все работы должны быть выполнены до конца 2019 года. А разобрать строительные леса должны зимой 2019 - 2020 годов.

На весну 2020-го останутся восстановительные работы по благоустройству. Все дренажные системы, временные сооружения и подъездные пути должны быть демонтированы. Затем восстановят газон на склонах главного монумента.

- Мамаев курган на время ремонта закроют?

- Для посетителей доступ к Родине-матери закроют на год - с февраля 2019-го до апреля 2020 года. Холм на выходе из Зала Воинской славы закроют полностью.

Год на эти работы - это очень мало. Первоначально проектировщики настаивали на двух годах, с расчетом выполнения работ в теплый период с мая по сентябрь. Но приняли решение, что закрывать такой объект на два года недопустимо. Да и не будет у нас столько времени, потому что одни даты сменяют другие. И так будет всегда.

В 2019 году скорей всего нас ждет ремонт Стен-руин и лестничного марша между ними. Здесь, возможно, частично будет ограничен проход посетителей, но не по всей площади. Часть пролетов будет закрыта, по окончании работ ограждение перенесут дальше - так перекрывают для ремонта полосы движения.

Мы рассмотрим варианты обходного маршрута, но скорее всего, останется частичное перекрытие. Мы ведь не можем позволить себе как на Центральной набережной взять и весь Мамаев курган обнести забором. У нас круглый год поток посетителей.

Родина-мать в лесах. Этапы строительства. 1964 г. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва".

НА РЕМОНТ НУЖНО ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ

- Какие планы по ремонту на ближайшие пять лет?

- Потребуется порядка пяти миллиардов, чтобы решить практически 90% проблем музея. Но не все так плохо, средства выделяются. Большая часть из них - на ремонт главного монумента. На следующий год музей получит существенное финансирование по Мамаеву кургану. Предварительно Министерство культуры согласовало финансирование еще ряда объектов.

На согласовании сейчас находится пятилетняя программа ремонта по всем объектам музея-заповедника «Сталинградская битва». Здесь наши интересы активно в Министерстве культуры и правительстве лоббирует губернатор. Думаю, к 2020 году программу уже утвердят.

Самый проблемный, пожалуй, мост по улице Чуйкова. Он был в аварийном состоянии, пришлось его разобрать, чтобы не допустить обрушения. Много лет не решается вопрос с бассейном аэратора. Есть проект строительства большого фонтана на нижней террасе панорамы. По зданию самой панорамы в планах замена фасадного покрытия на мраморное.

Также закладываем проектно-сметные работы по реставрации памятника Ленину в Красноармейском. Это не столь инженерно-техническое сложное сооружение как Родина-мать, но принцип тот же - бетонный каркас, канатная арматура внутри. Все это требует обслуживания. Сразу скажу - памятник не в аварийном состоянии. Мы его обследовали, ведем наблюдение. Внешняя обшивка и постамент уже требуют ремонта.

На Мамаевом кургане в планах реставрация всех скульптурных композиций, входной группы и площади, лестничных маршей, монументов «Стоять насмерть!» и «Скорбящая мать». Все скульптуры простояли более 50 лет и требуют более пристального внимания. Им потребуется реставрация и обработка специальными растворами, которые защитят от осадков и воздействия окружающей среды.

ЗДАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ НЕ ВЕЧНОЕ

- Как бы нам ни казалось, что мельница Гергардта здание вечное, это не так. Мы фиксируем, что происходят процессы, которые требуют консервации здания. Есть изменения по остаткам кровли, по балкам верхних ярусов.

Самая проблемная часть мельницы Гергардта - прилегающая к музею-панораме. Обрушение здесь может произойти прямо на пешеходную зону. Угроз сейчас эксперты не фиксируют, но в динамике это может развиваться.

Консервация предполагает детальное обследование объекта. Нужно провести экспертизу всех несущих конструкций. На здании установят маркеры, чтобы наблюдать проблемные места в динамике. После вынесут рекомендации, какие элементы нужно будет усилить. Как правило, это установка дополнительных балок, которые позволят повысить несущую способность и не допустить обрушений. Часть работ - железные балки по окнам, стяжки - уже делали. Нужно посмотреть, какие изменения произошли за последние 30 лет. Усилить пролеты и фасад, чтобы здание как можно дольше находилось в том состоянии, в каком мы привыкли его видеть. Но накрывать стеклянным куполом мельницу никто не будет.

Так выглядит мельница изнутри.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФОНТАН

- Фонтану все-таки быть на месте аэратора?

- Мы очень хотим! Во-первых, это очень неприглядный участок музея на сегодняшний день, наверное, самый неприглядный. С самого начала с аэратором были проблемы. Поработал он совсем недолго. Потом начались трагические события в жизни страны, не было финансирования. Аэратор вывели из эксплуатации и последние годы он стремительно разрушался.

Сейчас технологии систем кондиционирования шагнули вперед, уже нет необходимости создания таких громоздких сооружений. Но это изначально часть архитектурного облика комплекса музея-панорамы. Фонтан должен был быть гармоничным дополнением подпорной стены «Колотый лед» и радовать посетителей музея и жителей города как продолжение нижней террасы Центральной набережной. Тем более, сейчас на набережной началась большая реконструкция. И мы, конечно, прилагаем максимальные усилия, чтобы этот проект был реализован.

Нет проблем выполнить работы по благоустройству нижней террасы. Здесь больших средств не понадобится. А вот фонтан - сооружение сложное. И он будет самым большим в городе. В проекте есть и подсветка, и регулировка напоров струй, чтобы создавать художественные композиции. Техническая документация готова, осталось решить вопрос с финансированием.

Так может выглядеть площадка у панорамы. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

НЕ ЗАИГРАТЬСЯ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

- Собираетесь развивать мультимедийную часть экспозиций музеев?

- В залах музея-панорамы «Сталинградская битва» серьезные изменения произошли три года назад. Экспозицию дополнили мультимедийной частью, модернизировали макет разрушенного Сталинграда, установили интерактивную подсветку. В залах появились направленные звуковые эффекты, интерактивные столы, где посетители могут получить информацию о диорамах, о музейных предметах. Но к вопросу развития нужно подходить очень деликатно, чтобы не заиграться с этими спецэффектами.

Мы не хотим превратить музей в интерактивную площадку. Здесь создана прекрасная экспозиция. И самая главная ценность именно в тех музейных предметах, которые собирали еще в период самой Сталинградской битвы. Уже в 1943 году трофейные команды ходили по разрушенному Сталинграду и совместно с сотрудниками музея собирали прямо на поле боя предметы, которые сейчас находятся в экспозиции. Заменить их на плазменные панели и проекторы было бы недальновидно, а по большому счету, - кощунственно.

Ценность для посетителя представляют именно они - личные вещи, фрагменты вооружения, дневники участников войны, которые создают свою неповторимую атмосферу. Сейчас много говорят о развитии виртуальной реальности. За счет спецэффектов человек погружается в определенный мир. Так вот, залы музея в том виде, в каком они созданы, сами работают как элементы этой реальности и позволяют человеку прикоснуться к тому времени. Люди выходят из музея уже с другими глазами.

По панораме мы сейчас больше сосредоточены на подготовке контента для уже установленных интерактивных столов и киосков. Ведь в нашем музейном фонде более 160 тысяч экспонатов. Мы за год и десятую часть не можем показать даже с учетом выездных выставок. Но, еще раз повторюсь, это никак не заменяет выставленные в залах подлинники.

МАШИНА ВРЕМЕНИ В МУЗЕЕ «ПАМЯТЬ»

- А в других музеях?

- В этом году в музее «Память» вместе с советом ветеранов при поддержке президентского гранта мы реализовали мультимедийную инсталляцию «Пароль Победы - Сталинград». Для нас это пионерский проект, до этого музей не работал с общественными организациями. И подобных залов мы не делали никогда.

В круглом зале воссоздана проекция на 360 градусов. Зритель находится на одном из зданий на Аллее Героев у площади Павших Борцов. И перед нами предстает жизнь старого довоенного Царицына в конце 30-х - начале 40-х годов. Причем здания - это не какие-то виртуальные макеты. Группа разработчиков и дизайнеров детально воссоздала эту часть города с фотографий. Фасады зданий прорисованы именно так, как они выглядели в то время. Потом зритель оказывается там 23 августа 1943 года во время бомбардировки Сталинграда и может увидеть весь тот ужас войны, который испытало мирное население. Этот проект мы хотим развивать, воссоздать комнату Паулюса, место его допроса.

МЕМОРИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ОБНОВЯТ ПОЛНОСТЬЮ

- Какие планы по Мемориально-историческому музею?

- По Мемориально-историческому музею мы сейчас разрабатываем концепцию комплексной реэкспозиции. Научное сообщество музея уже давно пришло к выводу, что, несмотря на уникальность экспонатов, экспозиция не отвечает не современным требованиям. Она не позволяет раскрыть тему на современном языке для сегодняшнего поколения. Сейчас мы еще находимся в творческом процессе. Думаю, в 2019 году уже будет закончена сама концепция. Затем мы перейдем к подготовительным работам, закупке оборудования. Естественно, будет там и мультимедийная часть.

- Ремонт предусмотрен?

- Конечно, ремонт в залах нужно делать. С фасадом особняка Репниковых все более-менее хорошо, не так давно там провели комплексную реставрацию. Экстренное вмешательство не требуется. Но тогда не хватило средств на ремонт самих залов. Есть определенные сложности, потому что здание не строилось для музея. Это был большой, купеческий, но жилой дом. Поэтому размещение залов в нем требует определенных ухищрений. И то, что мы сейчас имеем, не устраивает экспозиционеров и местами неудобно для посетителей. Посмотрим, что скажут архитекторы, насколько возможна перепланировка. Здесь масса ограничений, потому что здание - объект культурного наследия, оно находится под охраной и вольностей себе позволить нельзя. Но, думаю, какие-то решения мы все же найдем, чтобы сделать музей удобней для гостей.

СВЕТ ПОБЕДЫ ПОКАЖУТ НА ПАНОРАМЕ

- 3D инсталляции на Мамаевом кургане имели большой успех. Будете развивать проект?

- Кто-то может неоднозначно воспринимать подсветку главного монумента. Но при этом мы видим тотальный интерес к мероприятию. Такого количества посетителей, как во время инсталляции, особенно в прошлом году, за все время существования Мамаева кургана не было. При таком интересе людей закрывать этот проект ни смысла, ни морального права у нас нет.

Сейчас уже написано две программы 3D мэппинга на Родине-матери. И, на мой взгляд, они очень талантливо подготовлены. Возможность их посмотреть у людей еще будет. Хотя в 2019 году Родина-мать будет в лесах на 9 Мая и там сложно будет что-то сделать. Сейчас мы прорабатываем вопрос о переносе основной программы на здание панорамы. А в 2020 году после ремонта монумента будет полностью обновленная программа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/650088" frameborder="0"></iframe> свет великой победы-2.

«САМОЕ ХУДШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С МУЗЕЕМ, - ЭТО ПУСТЫЕ ЗАЛЫ»

- Основные посетители музея - это школьники?

- Вовсе нет. У нас очень много посетителей зрелого возраста, у которых вызывает интерес военно-историческая тематика музея. Большой поток транзитных туристов летом. Люди специально проезжают через Волгоград, чтобы посетить Мамаев курган и музей-панораму. Чаще это семейный туризм - родители, двое детей. Стараются привозить школьные группы. К тому же детям до 16 лет посещение музея - бесплатно.

Самое худшее, что может случиться с музеем, - это пустые залы. Мамаев курган и музей-панорама в принципе не нуждаются в рекламе и не испытывают недостатка в посетителях. Тут наша задача - поддерживать состояние, следить за благоустройством. МИМ, «Память», панорама - в течение года у нас много тематических временных выставок. Хочется привлечь посетителей именно на них.

Мы стараемся продвигать музеи через соцсети. В ноябре запустим новый сайт, где сможем реализовать продажу билетов и бронирование экскурсий через интернет. Сегодня это уже норма.

БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ – БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

- Сейчас очень важно сделать так, чтобы Мамаев курган и панорама в городе не были одинокими. Чтобы было больше таких интересных объектов, как, например, интерактивный музей «Россия - моя история». Нужно создавать такие площадки в городе в дополнение к уже действующим объектам. Это основная задача для привлечения туристов.

Мы видим рост посетителей музея именно в росте привлекательности самого города. Мамаев курган и панорама - это два дня. Но нужно думать о том, куда туристам дальше идти.

ВОЛГОГРАД - СЕВАСТОПОЛЬ

- Какие еще интересные проекты готовите?

- Мы около двух десятков выставок в год делаем в других регионах. Это передвижные экспозиции, которые собираются по всей стране. В 2018 году мы сделали пять международных выставок.

Следующий год будет юбилейным для освобождения Крыма и Севастополя. Сейчас с музеем обороны Севастополя мы готовим совместный проект – общую выставку, которая будет в апреле-мае 2019 года в Севастополе, и после этого переедет в Волгоград. Для нас она интересна тем, что многие участники Сталинградской битвы принимали участие в освобождении Крыма и Севастополя. Во-вторых, представители двух разных музеев будут готовить общую выставку. Обмен опытом - это необходимость и он бесценен в работе.

Музей обороны Севастополя более старый, чем наш, у него множество разных традиций, которые передавались из поколения в поколение. Нам он близок еще и тем, что бывший сотрудник музея-панорамы (Николай Мусиенко - Ред.) возглавил его два года назад. Надеемся, что сотрудничество будет очень плодотворным.

«У НАС НЕ ПАХНЕТ НАФТАЛИНОМ»

- Что вас отличает от других музеев?

- У нас очень дружный творческий коллектив. Главное задача - как реализовать те проекты и замыслы, которые рождаются в музейном сообществе, как найти на них финансирование и как технически все это провести. Мы не стоим на месте. Про панораму «Сталинградской битвы» нельзя сказать, что это музей, который пахнет нафталином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У музея-панорамы в Волгограде хотят построить мегафонтан

У одной из главных достопримечательностей Волгограда - музея-панорамы «Сталинградская битва» - может появиться мегафонтан. Огромный - размером 130х30 метров и со струями, бьющими на высоту до 40 метров. Проект грандиозного сооружения уже полностью готов (подробности).

Как строили Родину-мать и памятник-ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде: 50 лет истории в фото

У Мамаева кургана особая энергетика. Это место окутано множеством легенд, его часто называют местом силы. По преданию сарматы хранили здесь свои святыни, а Гитлер надеялся найти ключ к мировому господству. Правда это или нет, но именно здесь, как нигде, осознаешь цену жизни и смерти. Здесь сложили головы тысячи красноармейцев и покоятся более 36,5 тысячи защитников Сталинграда. Идея увековечить их подвиг и память пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году. Грандиозная стройка длилась почти восемь лет (подробности).