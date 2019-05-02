9 мая 2019 в Волгограде: полная программа праздника

Отмечать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2019 году в Волгограде начнут с 6 мая. Город-герой получит право в День победы носить прежнее имя - Сталинград. Алые цветы на граните появятся во всех памятных местах. В парках будут звучать песни военных лет, а на перекрестках появятся регулировщицы в ретро-форме. Главные события 9 мая по традиции развернутся на Центральной набережной и на Мамаевом кургане. В 10 утра на главной городской площади начнется военный парад. В полдень по проспекту пройдет многотысячный Бессмертный полк, а накануне горожане пройдут дорогой памяти с портретами фронтовиков в районах. Также в программе праздничных мероприятий 9 мая 2019 в Волгограде - концерты, реконструкции, солдатские привалы, фестиваль еды, лазерная 3D инсталляция на Мамаевом кургане, сразу два фейерверка и салют. А приглашенной звездой на концерте в День победы станет Александр Буйнов.

В парадном строю пройдут 1600 человек и полсотни боевых машин.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Учтите, что дороги в местах праздничных гуляний перекроют. На входе установят пункты пропуска. Пьяных не пустят, а продавать алкоголь в местах массовых мероприятий запретят.

ГЛАВНОЕ В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА 8 И 9 МАЯ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

8 МАЯ

8 мая 2019 в 20.00 главные события Дня победы в Волгограде развернутся у музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь пройдет концерт местных коллективов и ансамбля песни и пляски Южного военного округа, а в 22.00 небо украсит праздничный фейерверк.

8 и 9 мая 2019 Родину-мать снова оденут в золотое платье. 3D мэппинг шоу в рамках акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в оба дня будут повторять непрерывно с 22.00 до 24.00.

В Бессмертном полку в прошлом году прошли около 50 тысяч человек.Фото: Екатерина СИМОХИНА

9 МАЯ

9 мая 2019 в 10.00 - парад на площади Павших Борцов в Волгограде

9 мая 2019 в 12.00 - Бессмертный полк пройдет в Волгограде по маршруту Дом Павлова - проспект Ленина - Мамаев курган

9 мая 2019 с 11.00 до 19.00 - праздник на Центральной набережной Волгограда

9 мая в 19.00 - концерт у музея «Россия - моя история» в пойме Царицы, в финале для волгоградцев выступит Александр Буйнов

9 мая 2019 в 22.00 - артиллерийский салют и праздничный фейерверк прогремят в городе-герое Волгограде в пойме Царицы у «Гасителя».

Александр Буйнов поздравит волгоградцев с Днем победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк в 2019 году пройдет не только в центре Волгограда, но и в районах города накануне Дня победы.

8 мая 2019 в 8.00 - Тракторозаводский район, ДК района - улица Дзержинского - пл. Держинского

8 мая 2019 в 11.30 - Советский район, часовня Георгия Победоносца - улица Калининградская - ДК района

8 мая 2019 в 10.00 - Красноармейский район, б-р Энгельса - пр. Героев Сталинграда

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»

Молодые девушки и парни закружат в «Вальсе победы» ветеранов, жителей и гостей Волгограда. Мелодия, ставшая одним из символов Победы в Великой Отечественной войне, будет звучать в течение часа.

6 мая 2019 в 13.00 - Кировский район, площадь у «Авангарда»

7 мая 2019 в 14.00 - Дзержинский район, школа-интернат № 2

7 мая 2019 в 15.00 - Краснооктябрьский район, парк Гагарина

7 мая 2019 в 17.00 - Центральный район, Комсомольский сад; Дзержинский - ТРЦ «Мармелад»; Тракторозаводский - памятник защитникам Сталинграда

8 мая 2019 в 16.00 - Красноармейский район, парк «Юбилейный»

8 мая 2019 в 18.00 - Комсомольский сад

СОЛДАТСКИЙ ПРИВАЛ

В памятных местах, на площадях и в парках Волгограда на майских праздниках 2019 устроят солдатские привалы. Творческая программа задаст особую атмосферу, а рядом развернут полевую кухню, где можно будет отведать солдатской каши и чая.

6 мая 2019 в 10.00 - Остров Людникова

7 мая 2019 в 11.00 - Комсомольский сад

7 мая 2019 в 17.00 - площадь у «Авангарда»

7 мая 2019 в 17.00 - ДК пос. Водстрой

8 мая 2019 в 11.00 - у памятника Жукову

8 мая 2019 в 12.00 - сквер Саши Филиппова

9 мая 2019 в 16.00 - парк Аттракционов, Спартановка

Главное внимание в эти - ветеранам. Сейчас им всем за 90 лет, а старшему волгоградскому фронтовику 104 года.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 6 ПО 9 МАЯ 2019 В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДА

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

8 мая 2019 в 11.00 - митинг, пл. Свободы

9 мая 2019 с 10.00 до 12.00 - «Трамвай Победы», маршрут №11

8 мая 2019 в 17.00 - гала-концерт, Севастопольская набережная

9 мая 2019 с 19.00 до 21.00 - концерт, б-р Энгельса (второй фонтан)

КИРОВСКИЙ РАЙОН

6 мая 2019 в 17.00 - концерт, площадь у «Авангарда»

7 мая 2019 в 17.00 - концерт, солдатский привал, площадь у «Авангарда»

8 мая 2019 в 9.00 - митинг, в 16.00 - пешеходная экскурсия по памятным местам, Сквер доблести и славы

8 мая 2019 в 10.00 - парад кадет, ул. К. Минина - площадь у «Авангарда»

8 мая 2019 в 11.00 - концерт у «Авангарда»

9 мая 2019 в 19.00 - концерт, в 21.00 - фестиваль уличного кино, у «Авангарда»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

8 мая 2019 в 10.00 - акция памяти на Лысой горе

8 мая 2019 в 12.00 - акция «Синий платочек» у ДК района

8 мая 2019 с 12.00 до 15.00 - праздник у ДК района

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

8 мая 2019 с 12.00 до 15.00 - праздник в сквере Саши Филиппова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

7 мая 2019 с 10.00 до 14.00 - легкоатлетическая эстафета, парк Дружбы: Волгоград - Баку

8 мая 2019 в 10.00 - возложение венков и цветов к Вечному огню, пл. Павших Борцов

8 мая 2019 в 13.00 - концерт «Навечно в памяти народной», консерватория им. Серебрякова

8 мая 2019 в 14.15 - парад работников культуры с оркестром, ул. Мира - Аллея Героев

8 мая 2019 в 16.00 - урок Победы, музыкальный театр

9 мая 2019 в 8.00 - возложение венков и цветов на Мамаевом кургане

9 мая 2019 в течение дня - праздник в Комсомольском саду

9 мая 2019 с 10.00 до 21.00 - фестиваль еды «Маевка», Центральный рынок

9 мая 2019 с 11.00 до 17.00 - аллея оживших скульптур с Мамаева кургана, концерт, Верхняя терраса набережной, у фонтана «Искусство»

9 мая 2019 с 12.00 до 17.00 - историческая реконструкция, полевая кухня, Аллея Героев

9 мая 2019 в 17.00 - концерт духового оркестра и солистов Волгоградконцерта, у фонтана «Искусство»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

7 мая 2019 с 16.00 до 19.00 - патриотическая акция «Армада Победы», конкурс молодых исполнителей «Был месяц май», ТРЦ «Мармелад»

8 мая 2019 с 11.00 до 13.00 - полевая кухня у памятника Жукову

8 мая 2019 в 17.00 - фестиваль хоров, с 19.00 до 21.00 - ретро танцы, парк Семейный

9 мая 2019 в 11.00 - детская программа, в 15.00 - акция, в 17.00 - концерт, в 19.00 - ретро танцы, парк Семейный

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

6 мая 2019 в 10.00 - солдатский привал на Острове Людникова

7 мая 2019 в 9.30 - парад кадет, площадь у Царицынской оперы

9 мая 2019 с 11.00 до 13.00 - концерт, полевая кухня, лицей № 2

9 мая 2019 с 14.00 до 16.30 - концерт, полевая кухня, парк Гагарина

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

7 мая 2019 в 17.00 - солдатский привал, ДК пос. Водстрой

8 мая 2019 в 9.00 - памятная акция на пл. Дзержинского

9 мая 2019 в 16.00 - солдатский привал, в 17.00 - концерт, парк Аттракционов, Спартановка

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