Прокуратура проверила информацию об угрозах семье волгоградца, убитого из-за ссоры в родительском чате

Родственники убитого Романа Гребенюка не получали угроз Фото: Эдуард Пальгунов

Прокуратура Волгоградской области проверила информацию, по которой семья Романа Гребенюка, который был убит после ссоры в родительском чате, получала угрозы. Сообщения о преследовании родственниками обвиняемого в преступлении Арсена Мелконяна были опубликованы в местных СМИ. Во время опроса близкие погибшего сообщили, что угроз от участников процесса и иных лиц они не получали, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Изложенные в публикациях сведения не подтвердились.

Рассмотрение уголовного дела о гибели мужчины от телесных повреждений, полученных из-за ссоры в родительском чате, находится на личном контроле прокурора Волгоградской области Дениса Костенко. Родственникам убитого Романа Гребенюка в случае поступления угроз предложили информировать прокуратуру для государственной защиты.

Отметим, во время судебного заседания 23 марта 2021 года Арсен Мелконян, который обвиняется в убийстве 41-летнего риелтора, пригрозил расправой свидетельнице преступления. «Ты будешь следующей» - пригрозил обвиняемый. Это услышала не только волгоградка, но и правоохранители. За это на Арсена Мелконяна завели еще одно уголовное дело.

Напомним, трагедия случилась из-за перепалки в родительском чате, произошедшей 23 октября 2020 года между Романом Гребенюком и Анной Мелконян. Женщине не понравился грубый тон риелтора. Она пожаловалась на него своему брату Арсену Мелконяну. Тот стал звонить мужчине с угрозами, требовал встретиться. Роман старался избежать конфликта, но Арсен вместе с супругом Анны Арманом Смбатяном застали его в здании банка. Именно там Арсен Мелконян и избил Гребенюка до полусмерти. Волгоградца с пробитой головой госпитализировали. Но спасти потерпевшего врачам не удалось. Спустя неделю Роман Гребенюк скончался в больнице. У него осталась 12-летняя дочь.

В Волгограде продолжается судебный процесс. Обвиняемыми по этому громкому делу идут Арсен Мелконян, Анна Мелконян и ее супруг Арман Смбатян. И если женщина находится под домашним арестом, то мужчины сидят в СИЗО.