«Ты будешь следующей»: волгоградец, убивший риелтора после ссоры в родительском чате, угрожал расправиться со свидетельницей трагедии

Арсен Мелконян пригрозил свидетельнице убийства прямо в суде. Фото - пресс-служба волгоградского суда.

Волгоградец Арсен Мелконян, которого обвиняют в убийстве 31-летнего Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, может заработать еще одну статью в свой «послужной список». Сегодня, 22 марта, после заседания суда, где допрашивали свидетелей этого ужасного инцидента, он пригрозил расправиться и с женщиной, которая давала показания.

- Гособвинитель уже составил рапорт о наличии признаков преступления. Рапорт уже направили для организации процессуальной проверки в следственные органы, - уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Отметим, что сегодня в волгоградском суде допрашивали главного свидетеля – коллегу погибшего риелтора, которая в момент убийства находилась рядом с Романом Гребенюком. Женщина в подробностях рассказывала судьям о происшедшем. Арсен Мелконян слушал и явно нервничал. Но в ходе заседания он не осмелился на грубости, зато, как только его вывели из зала суда, он злобно бросил в сторону свидетельницы – «Ты будешь следующей».

Как оказалось, услышала это не только волгоградка, но и правоохранители, которые находились рядом в данный момент. Именно они и составили рапорт об угрозе, которая прозвучала со стороны обвиняемого.

Напомним, эта трагическая история началась в перепалки в родительском чате, которая вспыхнула 3 октября 2020 года между Романом Гребенюком и Анной Мелконян. Женщине не понравился грубый тон риелтора и она пожаловалась на него своему брату Арсену Мелконяну. Тот стал звонить мужчине с угрозами, требовал встретиться и «поговорить по-мужски». Роман уходил от конфликта как мог, но Арсен его застал в здании банка, куда волгоградец пришел с коллегой решать рабочие моменты. Именно там – в банке – Арсен и избил Гребенюка до полусмерти. Окровавленного волгоградца с пробитой головой увезли в больницу, но врачи оказались бессильны – спустя неделю он скончался, не приходя в сознание. У Романа Гребенюка осталась 12-летняя дочь, за которую он, собственно, и вступился в родительском чате.

Арсена Мелконяна уже арестовали Ему вменяют сразу две статьи УК – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «угроза убийством». Анну Мелконян будут судить за «подстрекательство и пособничество в покушении», ее супруга, который вместе с Арсеном пришел убивать Гребенюка и стоял на страже в банке, обвиняют в «покушении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницы

Все началось утром 23 октября в родительском чате в Viber во время обсуждения задания по русскому языку. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).

«Из нас сделали извергов»: зачинщица смертельного конфликта в чате считает себя жертвой

Женщина, ставшая причиной ссоры в чате, которая закончилась жестоким избиением и смертью отца 12-летней девочки Романа Гребенюка, не считает себя виноватой. Напротив, по мнению Анны Мелконян, она стала жертвой (подробности).

Видео убийства из-за ссоры в родительском чате: «В следующий раз я тебе вообще пасть разорву»

Защищать честь Анны, которую якобы оскорбил в родительском чате Роман Гребенюк, в банк пришли трое, в том числе муж Арман и брат Арсен Мелконян. Именно последний и нанес «обидчику» несколько ударов по голове (подробности).