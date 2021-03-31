На Мелконяна, убившего волгоградца после ссоры в родительском чате, завели еще одно уголовное дело

Фото пресс-службу судов Волгоградской области.

На Арсена Мелконяна, которого обвиняют в убийстве волгоградца Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, завели еще одно уголовное дело – за угрозы ключевому свидетелю жестокой расправы. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, теперь Арсену Мелконяну вменяют не только «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», но и «угрозу убийством в связи с выполнением лицом общественного долга».

Новую статью в своем «послужном списке» Арсен Мелконян получил после того, как на выходе из сала судебного заседания, где допрашивали ключевого свидетеля жестокой расправы, он злобно бросил в сторону женщины – «Ты будешь следующей». Мужчина явно намекал на «следующую его жертву». Эту дерзкую угрозу со стороны Мелконяна услышала не только свидетельница, но и стоящие рядом с ней правоохранители и адвокаты.

- Государственный обвинитель составил рапорт о наличии признаков преступления и направил его для процессуальной проверки в следственные органы. Сегодня, 31 марта, в отношении Арсена Мелконяна возбудили второе уголовное дело. Дознание проводит ОП №4 УМВД России по Волгограду. Ход и результаты предварительного расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой на контроль, - уточнили в региональном ведомстве.

Напомним, эта кровавая драма началась с обычной ссоры в родительском чате погибшего Романа Гребенюка и Анны Мелконян. Их девочки учились в одном классе. Родители заспорили из-за домашнего задания: слово за слово, дошло до грубостей. Обидевшись на «грубияна-Романа» Анна Мелконян пожаловалась на него своему брату Арсену и супругу Арману. Те стали требовать от Гребенюка встречи, мужского разговора и извинений. Волгоградец пытался уйти от конфликта и не отвечал на звонки с угрозами. Тогда они пришли к нему лично. Прямо в банк, где риэлтор Роман Гребенюк с коллегой оформляли сделку. Именно там – в отделении банка – Арсен Мелконян и избил Романа. Он проломил ему голову. Мужчину на «скорой» успели довести до больницы, но, несмотря на усилия медиков, спустя неделю он скончался, так и не придя в сознание.

Пустая ссора и несколько сломленных судеб. У Романа Гребенюка осталась 12-летняя дочь. Анна Мелконян пойдет под суд за «подстрекательство к убийству», ее супруг – за «соучастие», так как присутствовал в момент убийства рядом с Арсеном.

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