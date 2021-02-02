Не согласились с обвинением: в Волгограде прошел суд по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате

Арсен Мелконян сегодня снова был с плакатом. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Центральный районный суд Волгограда сегодня, 2 февраля, приступил к рассмотрению уголовного дела из-за убийства в родительском чате. Прокурор озвучил обвинительное заключение. Свою позицию завили и находившиеся на скамье подсудимых Анна Мелконян, ее муж Арсен Смбатян и брат женщины Арсен Мелконян. Главный фигурант Арсен Мелконян признал вину частично. Он не стал отрицать нанесение ударов по жертве, но не согласился, как квалифицируют его действия. Ему вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «угрозу убийством».

Также на скамье подсудимых Арман Смбатян, который идет по статьям «покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его жена и сестра Арсена - Анна Мелконян - подозревается в «подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Семейная пара сегодня не согласились с предъявленными обвинениями.

- Вину не признаю, никого ни к чему не побуждала. Все, что произошло, произошло не по моей вине, - сказала на суде Анна Мелконян.

На прошлом заседании суда, 21 января, подсудимые просили смягчить им меру пресечения. Арман Смбатян и Арсен Мелконян надеялись на перевод под домашний арест. Анна Мелконян хотела, чтобы ей разрешили пользоваться интернетом. Якобы ее дочь сейчас учится в школе на дистанционке, поэтому нужно контролировать, как она выполняет задания. Также женщина просила суд снять ограничения, чтобы устроиться на работу. Но судья не пошла на встречу ни одному подсудимому. Также главный фигурант уголовного дела Арсен Мелконян на прошлом заседании сидел с листом бумаги в руках, на котором была надпись: «Осудите меня по закону, а не из-за того, что у потерпевших - высокопоставленные чиновники». Сегодня Арсен Мелконян снова был с плакатом: «Родственник потерпевших генерал Власов заставил следствие сфабриковать против моей семьи дело. Информацию, которую они сливали СМИ, фальсифицирована. Как и дело. Судите меня по закону».

Следующее судебное заседание состоится 9 февраля 2021 года. Арсен Мелконян и Арман Смбатян остаются под стражей. Анна Мелконян - дома, но без связи.

Напомним, до убийства довела ссора в чате родителей школьников. Начали выяснять отношения Анна Мелконян и Роман Гребенюк после обсуждения, как их дети должны выполнять задания по русскому языку. Женщина посчитала, что отец 12-летней девочки ее оскорбил. На Романа она пожаловалась своему мужу Арману Смбатяну и брату Арсену Мелконяну. Они начали писать сообщения Гребенюку с угрозами и добивались встречи с ним. Однако риелтор избегал их. Арман и Арсен нашли Романа вечером 23 октября 2020 года в отделении банка в центре Волгограда. Брат Анны Мелконян Арсен начал бить волгоградца по голове. По рассказам у очевидцев, у разъяренного мужчины в руках был металлический предмет похожий на кастет. Тяжелые удары разбили Роману Гребенюку голову, он рухнул на пол без сознания. К нему на помощь бросились другие посетители банка. Арсен Мелконян продолжал сыпать оскорбления в адрес лежащего. А Арман Смбатян, муж Анны, смотрел на это со стороны. Больше недели медики боролись за жизнь Романа Гребенюка. Однако 1 ноября 41-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.