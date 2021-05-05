В Волгоградской области семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье выплатили компенсации

Фото: СШОР №2

В Волгоградской области выплатили материальную помощь всем семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье, в котором разбился микроавтобус с детской баскетбольной командой. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, по миллиону рублей перечислили родителям, чьи дети не выжили в той катастрофе. Дополнительно им выплатили по 100 тысяч рублей на похороны. Семьям пострадавших девочек перечислили по 200 тысяч рублей. Такую же сумму выплатят родителям, детям которых был нанесен тяжкий или средний вред здоровью.

- С некоторыми семьями продолжают работу психологи соцслужб. Данный вид помощи предложен всем, также психологи будут работать с девочками, которые после завершения лечения, вернуться домой, - добавили в администрации Волгоградской области.

Похороны пятерых погибших девочек-баскетболисток из СШОР№2 прошли в Волгограде в день траура 3 мая.

Напомним, ДТП с микроавтобусом с детской баскетбольной командой СШОР №2 произошло 30 апреля на трассе в Ставропольском крае. Баскетболистки вместе с тренером Татьяной Шахматовой и сопровождающими ехали на турнир в Черкесск среди девочек 2008-2009 годов рождения. Транспорт с детьми столкнулся с фурой, это мог спровоцировать водитель выскочившего на встречку «ВАЗа». Погибли пятеро детей. Еще 10 человек находятся в больницах. Максима Ларионова, который управлял отечественной легковушкой, арестовали до 30 июня. Под домашний арест отправили водителя микроавтобуса Руслана Нахметова, директора СШОР №2 Татьяну Астафьеву. Волгоградская прокуратура выявила грубейшие нарушения при перевозке детей на дальнее расстояние.