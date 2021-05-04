Волгоградский облздрав рассказал последние данные о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье

Фото: СШОР №2

В московских клиниках продолжают лечение семеро пострадавших в ДТП на Ставрополье, в которое попал микроавтобус с волгоградской командой баскетболисток-девочек. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, один ребенок и один взрослый сейчас находятся в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко. Их состояние оценивается как стабильное средней тяжести. Еще пятеро девочек-баскетболисток получают помощь медиков в Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Пирогова.

- 2 ребенка в крайне тяжелом состоянии в реанимации, 2 в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, 1 ребенок в отделении в состоянии средней степени тяжести, - уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Еще одна пострадавшая девочка сейчас в состоянии средней степени тяжести продолжает лечение в 7-й больнице Волгограда. Двое взрослых остаются на госпитализации в Грачевской районной больнице в Ставропольском крае. Ранее вернулись в Волгоград две девочки, они на амбулаторном лечении. А один из водителей микроавтобуса отказался продолжать лечение в 25-й больнице.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие, в котором микроавтобус с детской баскетбольной командой из Волгограда столкнулся с фурой, случилось 30 апреля в Ставропольском крае. В результате аварии погибли 5 девочек. 2 мая Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 30 июня предполагаемого виновника ДТП Максима Ларионова. Он выскочил на встречную полосу и врезался в большегруз, который впоследствии рухнул на ехавший микроавтобус.

Полиция задержала тренера баскетбольной команды 2008-2009 годов рождения Татьяну Шахматову. Она также была в том микроавтобусе и получила травмы. Ее коллеги собирают средства для юридической помощи. Дочь Татьяны Шахматовой занимается баскетболом и сильно пострадала в аварии. Под домашний арест суд отправил директора волгоградской СШОР №2 Татьяну Астафьеву. Прокуратура Волгоградской области выявила грубейшие нарушения в перевозке детей на баскетбольный турнир в Черкесск.